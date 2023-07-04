美政府擬祭措施補漏洞 牽動ASIC市場變化

外媒報導，拜登政府正準備限制中國企業使用美國雲端運算服務，進一步加劇兩大經濟強權間的緊張關係；由於拜登政府過去僅限制 AI 晶片業者出口至中國，但中國企業仍可能自雲端服務供應商取得算力相近的晶片或服務，外界認為，此次新規定即是要補上限制的漏洞，間接牽動 ASIC 廠需求。

外媒預期，此次拜登政府頒布新規定後，可能要求微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等美國雲端服務供應商，在提供使用 AI 晶片的雲端運算服務給中國客戶前，必須先取得政府批准。

微軟 Azure 和亞馬遜 AWS 主要為各家企業提供雲端運算業務，為全球前兩大領導者，在全球公有雲市佔率過半、達 55%，在中國也透過與資料中心業者合作，取得中國市場，與阿里巴巴等競爭。

業界認為，中國企業現階段可透過向微軟 Azure 和亞馬遜 AWS 採購同等服務甚至相關晶片，滿足自身算力需求，也讓兩大業者近期持續投入資本支出，用以滿足客戶訂單。

不過，未來若美國新禁令發布後，兩家業者也面臨訂單下滑風險，屆時資本支出恐也縮手，目前微軟、亞馬遜都透過與業者合作打造自家 ASIC，如微軟 Thunder X 系列主要由 Marvell 打造、亞馬遜 Inferentia 系列產品則交由世芯 - KY(3661-TW) 製造。

外界也關注此次新規定發布時程以及後續影響性，如 ASIC 的投產時程、短期資本支出變化等。