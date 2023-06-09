〈世芯股東會〉總座否認掉單 正與客戶開發第三代晶片

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (9) 日召開股東會，針對市場傳言美滿電子 (Marvell) 搶下北美雲端大廠客戶訂單，總經理沈翔霖指出，公司正與客戶緊密合作，並持續開發第三代 5 奈米晶片，強調不會輸掉這顆訂單，預計第三季初就會更明朗。

Marvell 在官網揭露，將攜手 AWS 開發資料中心晶片，其中，Marvell 選擇 AWS 作為電子設計自動化 (EDA) 的供應商，並承接 AWS 最新一代的資料中心晶片設計，也讓外界對世芯 - KY 訂單產生疑慮。

沈翔霖表示，Marvell 的確是公司在北美的競爭者，但公司製程並未落後北美同業，不論是客戶第一代、第二代晶片都由公司承接，也持續跟客戶開發第三代，依接案到設計定案 (Tape-out) 約 8-9 個月的時間推算，預計第三季就會明朗。

展望全年，沈翔霖看好，今年營收將持續成長，全年營收 8 億美元的目標不變，且儘管 CoWoS 產能非常緊張，但公司與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作緊密，可取得相對足夠的產能，預計明年取得產能還會更多。

法人預估，世芯 - KY 今年下半年營收將優於上半年，且隨著 NRE 營收比重略增，第二季毛利率將優於第一季，第三季則與本季相當，第四季因屬於 NRE 傳統認列旺季，毛利率可望再向上。