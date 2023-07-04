盤後速報 - 福壽(1219)下週(7月11日)除權息0.8元，預估參考價20.49元

福壽(1219-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.3元，合計股利0.8元。
以今日(7月4日)收盤價21.60元計算，預估參考價為20.49元，權息值合計為1.11元，股息殖利率2.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
福壽(1219-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食用油脂、動物飼料、穀物食品、寵物食品、有機肥料等生產及銷售。進出口國際貿易。大宗穀物進口與銷售。近5日股價上漲3.08%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|21.60
|0.5
|2.31%
|0.3
|2022/07/06
|21.35
|1.1
|5.15%
|0.0
|2021/08/16
|21.55
|1.0
|4.64%
|0.0
|2020/07/08
|21.5
|0.4005
|1.86%
|0.0
|2019/07/18
|18.0
|0.1
|0.56%
|0.0
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