【新台股龍捲風】 CPO的華星光，AI伺服器的緯創，COWOS的辛耘全拉漲停，接下來？線上演講會開放報名

美國 ISM 製造業活動萎縮幅度三年最嚴重，令美元指數跌破 103

下半年首個交易日和美國獨立日假期前夕，美股交易半天，標普大盤和 NASDAQ 齊創近 15 個月最高。這是很特殊的行情，當基本面跟不上，市場又在收資金的同時，全球股市卻屢創新高，很多看基本面和籌碼面的人，無從下手，就以台股來說，近期台幣貶值，投信賣超，融資雖增但也增不多的情況下，到底是誰把行情買上去，而資金有限下，該買誰？投資報酬率會最高？

有興趣的讀者可來這次線上演講會，填寫以下表單：https://forms.gle/CFvpJwjbgEUYguh67

在 otc 日 kd 黃金交叉中小型個股【異軍突起】後，加權指數日 KD 低檔果真出現黃金交叉，今漲停家數高達 29 檔，值得注意的是，月 kd 黃金交叉且站上 80 軸，有機會挑戰歷史高 18619？進出訊息貼在 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

先前提到的權值股：AI 硬體的廣達 (2382-TW)(AI + 車電 + 雲端題材)如預期再過高，緯創 (3231-TW) 月線守住再過高，股價已衝至 105 元 (明除息 2.599 元)，技嘉(2376-TW) 跟上，勤誠 (8210-TW)投信連續買超後，股價過高，今出現震盪 (停利要設好)，落後補漲股迎廣(6117-TW) 也來，散熱的奇鋐 (3017-TW)，雙鴻 (3324-TW)高檔震盪，廣運 (6125-TW) 其陽 (3564-TW) 續攻，所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/4hIEh8ByxTM

美國總統拜登 6 月 26 日宣布，將斥資超過 420 億美元（約新台幣 1.3 兆元）的聯邦資金，打造高速網路，助全美 850 萬個家庭和企業連上網路。目標是在 2030 年前，能提供可靠的寬頻網路，確保即使是全美最偏遠的地區，也能享受數位時代的經濟利益。換句話說，也就是讓所有美國民眾都能高速上網，今華星光 (4979-TW) 持續上漲過高，尾盤在所漲停，恭喜所有有跟單的讀者，而我們節目每天講的上詮 (3363-TW) 也拉出漲停，合勤控(3704-TW) 大漲，正文(4906-TW) 宇智 (6470-TW) 星通(3025-TW) ，仲琦(2419-TW) 前鼎(4908-TW) 中磊(5388-TW) 震盪，就可留意

而 7/26 漢光演習首度桃機操演，軍工股漢翔 (2634-TW) 月線有守，受惠軍用「勇鷹號」高教機 2023 年起進入交機高峰為指標股，相關概念股寶一 (8222-TW)，雷虎(8033-TW) 精鋼 (1584-TW) 晟田 (4541-TW) 駐龍 (4572-TW) 長榮航太 (2645-TW) 全訊 (5222-TW) 震盪就可留意

CoWoS 概念股震盪後又來，主因原因:

這個晶圓級系統集成平台提供範圍廣泛的中介層尺寸、HBM 立方體數量和封裝尺寸。 它可以實現大於 2 倍光罩尺寸（或約 1,700 平方毫米）的中介層，將領先的 SoC 晶片與四個以上的 HBM2/HBM2E 立方體集成在一起。簡單來說，CoWoS 是一種先進的封測技術，能夠直接整合 CPU 與 DRAM 晶片在同一個製程上，而且隨著製程演進，能夠讓整個晶片的線路間距不斷地倍數縮小。

AI 伺服器訂單三級跳，台積電先進 CoWoS 封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家先前表示，去年起，CoWoS 需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。隨 Google TPU、輝達 GPU 及超微 MI300 全數導入生成式 AI，台積電 AIGC 訂單大量湧入，帶動 CoWoS 擴產需求。

外資預期，台積電 CoWoS 年化產能將從 2022 年底 7～8 萬片晶圓，增至 2023 年底 14～15 萬片晶圓，隨產能持續擴充，預估 2024 年底將挑戰 20 萬片產能。CoWoS 概念股

包括濕製程設備的弘塑 (3131-TW) 投信近期調整，股價出現震盪，但也準備挑戰歷史高 612 元，辛耘 (3583-TW) 回測月線，補量上攻，又是漲停，晶圓級點膠機台的萬潤 (6187-TW) 打底完成後快速飆升，近期回測月線後，開始上攻，尾盤逼近漲停，再創高

操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險