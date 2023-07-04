界霖車用新品下半年放量營運大躍進 明年產能再擴增

電動車龍頭廠特斯拉 (TSLA-US) 交車數量遠超市場預期，產業趨勢再加溫，功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 指出，先前開發的車用導線架下半年將進入量產，客戶拉貨力道回升，下半年營收明顯好轉，且因應客戶要求，正在日本、馬來西亞同步啟動擴產，兩地產能各增 20-30%。

界霖近期感受客戶開始重啟拉貨，認為已看到「隧道口」，下半年營收逐季揚，整體營運優於上半年，且過去開發的 1200V 導線架、SiC IPM 模組新品等，將集中在第四季、明年量產，包含歐系、美系客戶都正在洽談新案件。

客戶為因應地緣政治，也進行產能挪移，界霖感受到日本、馬來西亞需求快速增加，今年也擴充海外產能，包括日本、馬來西亞，其中，日本廠擴充計畫預計下半年開始動工，明年下半年投產。

馬來西亞因有眾多封測廠、車用 IDM 都在當地擴充產能，界霖也決定在既有廠區著手擴產，第四季開始動工，隨著兩廠新產能明年開始投產，加上電動車滲透率不斷提升，將帶動明年優於今年。

界霖也在各生產據點進行「騰籠換鳥」，如山東廠在近期景氣低迷時，已導入多家車用晶片客戶產品，並通過客戶驗證，降低對消費電子產品的依賴，轉型生產車載產品，進一步拉抬獲利表現。

法人看好，銅價第二季已逐步止跌回升，界霖先前提列的庫存跌價損失影響數將明顯減少，隨著下半年全球經濟相對穩定，界霖獲利也可望真實反映至財報上，較上半年大幅提升。