【市場觀察】升息尾聲資金瘋狂湧入債市，這檔 ETF 投資人數暴增13.7倍，因低溢價還是高資本利得？

全球資金蜂擁入債券市場

2022 年股債雙殺讓市場跌破眼鏡，因為在 2021 年以前百年歷史中，僅出現 3 次股債雙跌的窘境，投資人買什麼都不對，但其實隔年債券卻都能繳出正報酬表現。而 2022 年，再次出現股債雙跌的現象，今年股債市表現也再度上演歷史的必然，已呈現股債雙漲的趨勢，全球投資人更是抓準進場時機，搶先佈局債市！根據美銀引述 EPFR 統計顯示，今年以來，資金最青睞債券，不但最吸金，每個月還不斷增長，截至 5/23，債市淨流入 1,533.46 億美元，是股市的近 10 倍！

資料來源：BofA、EPFR，2023/05/23

升息尾聲，債券” 漲” 聲響起

長天期債券對利率更加敏感，邁入降息後越有賺頭，所以在升息尾聲的階段，投資債券要選天期較長的長天期債券，而非短債。根據近 30 年來的歷史資料顯示，近 4 次升息循環結束，進場投資美國長天期公債，平均報酬率可望達 35%。

資料時間 1997/3/25~2021/12/20；* 美國公債係指彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數。

通常在美國聯準會 Fed 升息結束之前，美國公債殖利率都會提早反應，提早達到高點，所以布局美國公債也需要提早進場，以美國十年期公債殖利率來看，自去年 10 月中旬觸碰到 4% 後，出現 4% 天花板上限，即便 Fed 有鷹派發言，殖利率仍多難以突破 4%，多半在 3.7%~3.8% 之下徘徊，顯示市場對於升息已充分預期反應，殖利率再走揚空間及機會不大。

過往歷史數據表明，當美公債殖利率破 4% 時進場，持有 6 個月至 3 年，價格多半一路走高，平均報酬可達約 6%~27%，近期公債殖利率難以再攀升的格局，顯示美國公債現在已是進場絕佳時間點。

而觀察國泰 20 年美債 ETF(00687B) 的追蹤指數，其到期殖利率正好於 5 月底時達 4.08% 的波段高點，投資人數更暴增近 14 倍至 41,644 人。

(推薦完整閱讀：5 月份債券型 ETF 成交量比較，00687B 國泰 20 年美債 ETF 投資人數暴增 13.7 倍)

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