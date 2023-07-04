涉他國智慧財產疑慮？台船：絕無抄襲或仿製

對於有媒體提及潛艦國造案「涉及他國智慧財產權之疑慮乙案」，台船 (2208-TW) 今 (4) 日發布聲明指出，此為不實報導，為符合海軍未來作戰需求，國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製，由於相關技術細節均屬高度機敏性，謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦。

台船說明，潛艦國造全新設計包括低噪音設計的線形與螺槳，配製 X 型舵翼，擁有更佳的操縱與運動性能，而相關的阻力、噪音與運動性能皆已經過國外專業水槽的驗證與確認。

台船強調，外傳仿製現役潛艦一事，完全與事實不符， 現役劍龍級潛艦已超過 35 年，因消失性商源，各項裝備已無法獲得，須採用全新設計，絕非任意購置一般船舶裝備可以充數，須經特規設計以通過深海高壓環境的要求與爆震試驗。

而為因應未來台海作戰環境，提升作戰性能需求，台船也增加潛深、低阻力、採用高操縱與運動性能的 X 舵設計等，並配備美軍現用 MK-48 魚雷，各主要系統設計，採用現代自動化的電控與整合電腦監控系統。

台船再次強調，對於本案全新設計的成果，已由國外技協審認水下安全保證機制，確保安全，另已經國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範；開工前，先期完成試製船段，並以實際魚雷爆炸的震波驗證，確認結構強度與施工建造技術，並經技協認證符合規範。

由於相關技術細節，均屬高度機敏性，台船說明，謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦。