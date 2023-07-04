美券商喊買Marvell：得益AI趨勢 2024財年AI營收至少倍增

美國券商 Oppenheimer 表示，Marvell 科技公司可望因高度接觸人工智慧 (AI)，而在此波 AI 趨勢中蓬勃發展。

分析師 Rick Schafer 周一 (3 日) 重申 Marvell 股票「優於市場表現」的評級，並在與該公司財務長會面後重申其 70 美元目標價，主張該公司與 AI 相關的訂單速度仍在提升。

Marvell (MRVL-US) 股價周一上漲 2.63%，收每股 61.35 美元，今年迄今該股已上漲 65% 以上。

Marvell 販售的晶片和硬體產品可用於數位中心、5G 基礎設施、網絡和存儲市場。今年 5 月，該公司公布穩健的獲利業績且高層稱其在 AI 應領域的動能很樂觀，激勵股價大幅上漲。

執行長 Matt Murphy 表示：「雖然我們仍處於 AI 發展的早期階段，但預計 2024 財年的 AI 營收將至少比上一年翻升一倍，且會在未來幾年繼續快速增長。」

Schafer 表示，Marvell 針對雲端供應商的新網絡產品將推動其今明兩年的營收成長，其客戶群包含 Google Cloud。「Marvell 的多元化、結構性增長是由雲端 / AI、5G 和汽車領域的市占 / 內容增長所帶動的。」他在報告中將該股列為首選。

華爾街普遍看好 Marvell 股票。根據 FactSet 數據，研究該公司的分析師 90% 給予「買進」或同等評級，10% 給予「續抱」評級。

過去 12 個月，Marvell 股價上漲 44%，而納斯達克綜合指數同期上漲 24%。

