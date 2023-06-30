蘋果市值突破3兆美元 早盤股價漲近1.6%

媒體 CNBC 周五（30 日）報導，根據最新股票統計，當日開盤後蘋果市值正式突破 3 兆美元，早盤股價漲逾 1%，也寫下歷史新高。報導指出，蘋果曾在去年 1 月市值達到 3 兆美元，然而收盤卻未能繼續保持。不過蘋果還有一次機會，就在今日。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.57%，每股暫報 192.57 美元，市值達 3.029 兆美元。

蘋果市值衝上 3 兆美元意味著投資人仍看好蘋果股價以及其產品和服務組合，儘管該公司 5 月曾警告，預估當季的營收將衰退約 3%。

投資人將蘋果視為科技產業動盪的一年中的亮點之一，科技巨擘公司都承諾在效率的一年中用更少的支出做更多的事，並陸續開始裁撤計畫。

券商 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 在周五的報告中表示，在艱難的環境背景下，許多人認為蘋果今年的成長似戶不佳，但自己堅信未來 12 至 18 個月，蘋果將迎來大規模的成長復甦。

Ives 補充說：「在我們看來，華爾街嚴重低估 Phone 14 和 iPhone 15 用戶換機潮，大約有 25% 的蘋果黃金用戶在 4 年多的時間內沒有升級自己的 iPhone。」

蘋果股價上漲之際，科技股普遍出現反彈，原因是投資人押注聯準會（Fed）可能會放緩升息步伐，以及當紅人工智慧（AI）題材。

目前其他 4 家美國公司市值超過 1 兆美元的分別為 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US)。