迅得去年營收及獲利雙創新高 今年還要砸20億元蓋新廠

半導體及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW) 去 (2022) 年全年營收以 57.62 億元寫歷史新高，迅得今 (24) 日公布最新財報，稅後純益以 6.67 億元創新高，每股純益 9.41 元，同時，迅得決定在今年砸下 20 億元蓋新廠，預計新產能 2025 年首季開出。

迅得總經理王年清指出，今年獲通過的 20 億元資本支出預算，將較 2022 年倍數成長。

迅得 2022 年第四季營收 14.71 億元，毛利率 25.41%，季減 4.41 個百分點，年減 8.67 個百分點，稅後純益 1.17 億元，季減 43.86%，年減 37.43%，單季每股 1.64 元。

迅得 2022 年營收 57.61 億元，毛利率 28.48%，年減 4.13 個百分點，稅後純益 6.67 億元，創新高，年增 2.3%，每股純益 9.43 元，同時，迅得擬配發去年股利每股現金 6 元。

迅得預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，公司也預計以發行 CB 及辦理現增籌資 6 億元，預計次於 3 月初送件。

依迅得目前的接單狀況估算，預估 2023 年前三季產能滿載，單季都會有 15-16 億元的歷史高檔營收。同時迅得目前對於半導體設備包括晶圓製造、IC 封測及 IC 載板等，已占營收比重的 62%。迅得總經理王年清指出，就迅得而言，目前並沒有接到任何載板廠取消訂單的通知，且預估對載板廠 2023 年的設備出貨將維持 2022 年的金額。

迅得在半導體設備的晶圓製造部分，2022 年前三季占營比重 10%，而 2023 年的晶圓製造設備自動化業務，隨著台灣晶圓代工龍頭的海內外積極擴張，且迅得在積極參與之下，預估 2023 年在營收金額上可望有 50-60% 的高幅成長。