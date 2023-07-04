〈台股盤前要聞〉勞動基金5月大進補、航運股除息秀買氣旺 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股 5 月大漲近千點，勞動基金運用績效也水漲船高，前 5 月勞動基金帳面收益 2929 億元，逼近 3000 億元，收益率約 5.36%；長榮再度直亮燈漲停，激勵多家海運業者大漲，合計航運業占大盤成交比重達 12%，萬海除息首日同步上演填息行情。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

台股 5 月強漲近千點 勞動基金前 5 月收益數逼近 3000 億元

台股 5 月大漲近千點，勞動基金運用績效也水漲船高，根據勞動基金運用局昨 (3) 日公布資料，勞動基金 5 月獲利 285 億元進帳，統計今 (2023) 年前 5 月勞動基金帳面收益 2929 億元，逼近 3000 億元，收益率約 5.36%。閱讀全文...

長榮領軍航運股占總成交比重逾 12% 萬海逼近完全填息

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 昨 (3) 日再度直亮漲停燈號，激勵多家海運業者大漲，合計航運業占大盤成交比重達 12%，其中，萬海今日除息，首日同步上演填息行情，一度大漲 8%，逼近完全填息，盤中漲幅在 6% 左右。閱讀全文...

緯創 6 月單月賺贏 Q1 GPU 伺服器新產能挹注下半年出貨加速

緯創 (3231-TW) 昨 (3) 日公布 6 月自結，營收 810.99 億元，月增 28%、年減 20.1%，稅後純益 17.33 億元，年減 20.9%，每股純益 0.62 元，6 月賺贏今年第一季，第三季底新產能挹注下，下半年出貨加速。閱讀全文...

華碩攜手西門子 強攻工業 4.0

華碩 (2357-TW) 昨 (3) 日宣布與工業製造解決方案龍頭西門子合作，整合 IT 和營運技術 (OT)，將協助客戶增進營運效率和生產力，提升數位化轉型的競爭優勢。閱讀全文...

久陽急單湧需求樂觀 雙利多加持市佔率續增

台鋼集團旗下扣件廠久陽 (5011-TW) 總經理吳居諺表示，經過此波產業整理後，部分競爭同業退出市場，加上歐洲對中國進口扣件反傾銷，都有助市佔率進一步提升，且近期在下游庫存回到健康下，陸續看到急單出現，樂觀看待後續需求回升。閱讀全文...

看好電動車為台灣下個兆元產業！裕電俥電建置百個中油機車充電站

裕隆集團旗下充電整合營運龍頭裕電俥電看好電動運具將成為台灣下一個兆元產業，充電站、充電樁需求高速成長，昨 (3) 日宣布完成中油機車充電站百站的系統建置，取得機車充電站市占逾 95% 的成績。閱讀全文...

六都房屋交易冷清 上半年移轉棟數 10.7 萬棟年減 18.4%

全台六都會區昨 (3) 日分別公布 2023 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 20,678 棟，月減 3.2%，年減 2.9%，2023 年 1-6 月累計移轉棟數 10.7 萬棟，年減 18.4%，緊接著 7 月平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，要觀察是否對於房市是否產生干擾。閱讀全文...