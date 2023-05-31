裕隆迎新能源車時代！綠能事業落實車型開發生產 首發這2款車

裕隆 (2201-TW) 今 (31) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，今 (2023) 年將積極持續推動節能、創能和儲能等相關業務和新事業，並落實到車型開發、生產，預計投入 NISSAN X-Trail、LUXGEN n7 電動車，做好新能源車世代來臨的準備。

嚴陳莉蓮表示，響應政府推行能源轉型和再生能源政策，將在發展綠色儲能事業方面，持續深化儲能櫃製造技術、建構儲能系統，穩健提升經營績效。

而新店裕隆城開發方面，預計第三季開幕的裕隆城商場將結合商業、科技、生活、人文等元素，提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文和裕隆集團汽車價值鏈的服務能量，提供優質便利的一日生活圈。

裕隆強調，將實現裕隆汽車「人、車、生活」的經營理念，讓顧客感受全新的消費體驗。

另一方面，嚴陳莉蓮強調，去年雖受疫情及晶片供應短缺的影響，仍維持穩健的本業獲利能力，主要是因轉投資公司新安東京的防疫險保單理賠影響，稅後轉為虧損，此為一次性事件，理賠損失已在去年提列完畢，展望今年，汽車本業獲利穩定成長，營運將回歸正常水準。

去年 NISSAN 和 LUXGEN 二品牌總提車台數為 27687 台，面對市場日趨競爭，嚴陳莉蓮說，會持續與日產汽車合作，提升產品價值，去年 10 月 NISSAN 推全新改款 KICKS 國產車， LUXGEN 也推 URX NEO 改款車型，全方位滿足多人用車、高齡化社會的顧客需求。

另外，嚴陳莉蓮表示，除持續提升營運績效外，也積極推動 ESG 永續發展，去年除了在董事會下增設「永續發展委員會」，也連續 9 年榮獲證交所上市公司公司治理評鑑排名前百分之 5。

此外，裕隆 2021 年自主盤查數據已較 2005 年減少 63.7%，約當二氧化碳排放量，等同每年減排 3.75%，未來將以年減 4.2% 排碳量為目標，目標 2030 年較 2021 年減 50% 碳排，2050 達到淨零排放。