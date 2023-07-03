台股上半年漲幅亞股第二強 是否問鼎萬八？證交所這樣說

台股重新站回萬七關卡，證交所董事長林修銘今 (3) 日受訪時說，外資今 (2023) 年以來淨流入約 4000 億元，台股指數今年上半年漲幅超過 19%，日均成交量也有 2500 億元，以價量表現來看，包括成交量能、流動性都比去年來的好，對於台股量能抱持樂觀態度。

證交所今天發表全新的企業識別標誌，金管會主委黃天牧致詞時說，台灣資本市場在去年面臨嚴峻考驗，當時金管會就要求證交所等周邊單位，必須在危機時練好基本功，今天證交所正式更換新的識別標誌，有跳脫過去思考的意味，強調金管會將繼續與周邊單位合作，繼續為台灣資本市場努力。

林修銘在會後受訪時指出，台股今年以來表現不錯，在亞股中表現僅次於日股，目前日均成交量約 2500 億元，漲幅也超過 19%，目前看來投資人信心回籠情形優於去年預期。

根據證交所統計，台股今年以來累積漲幅達 19.65%，在主要亞股市場中排名第 二，大盤成交值在全球交易所排名第 11、股票總市值則排名第 16。

媒體追問，台股站回萬七後接下來是否有機會進一步問鼎萬八？林修銘對此表示，無法對大盤未來指數走勢進行預測，但從成交量能、流動性來看，全都比去年表現來的好，對於台股量能抱持樂觀態度。

台股靠著 AI 題材推大盤指數 5 月強漲近千點，指數攻上萬七，對於 AI 議題，林修銘則認為，AI 在生活上的運用越來越廣泛，而台灣在 IC 技術水準也領先全球表現，看好 AI 的表現可順勢帶動台灣的實力。