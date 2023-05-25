〈裕隆集團法說〉解封效應發酵！江申在手巴士車架訂單大增 將增5成產能

汽車零組件廠江申 (1525-TW) 今 (25) 日召開法說會時指出，目前在手巴士車架超過 800 台，其中，解封後旅遊復甦，內外銷需求轉強，接獲某客戶高速巴士車架大單，首波即下單超過 100 台，預計第四季開始交貨；同時，電動巴士也新增訂單，正力拚年底前總產能由每年 1000 台提升至 1500-1600 台，產能增幅上看 50%。

江申樂觀看待今年營運，從目前 800 台的在手訂單來看，下半年會比上半年好；其中，第一季電動大巴車架占營收比重逾 11%，隨著接獲國外新訂單，下半年開始生產，成為新營運動能，預期全年電巴車架占營收比重有望突破 20%。

江申也強調，電巴車架毛利相對高，有助拉抬整體獲利動能，今年預計產能將從 1000 台拉升至 1500-1600 台。

另一方面，江申透露，由於氫能和電動巴士車架差異不大，已開始打造氫能巴士車架，現有的產能可直接移轉。

而在載台業務上，隨著國瑞 Town Ace 進一步推動國內輕型商用車市場成長，江申指出，目前國內兩家輕型商用車訂單均正向。

江申第一季車架業務年增 107.2%，占營收比重 34.7%，載台業務年增 23.1%，占營收比重 34.4%，電巴車架年增達 296.3%，占比 11.2%，在中國的廠區主要客戶有寧德時代、鄭州日產、蔚來汽車、東風 + 廣汽本田、一汽 & 廣汽豐田、東風本田、東風日產等。

而在中國，江申說明，中國轉投資第一季排除杭州廠一次性處分利益，表現較不理想，不過，第二季稼動率已升至 60-70%，預計 8-9 月有望回到疫情前水準，漸入佳境。