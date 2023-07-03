第二屆勤誠新代盃智慧機器人產學研習營開跑 培育四校跨域合作人才

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (3) 日表示，與控制器大廠新代科技在去年首創智慧機器人產學研習營，培養理論與實務並重之智慧製造與自動化專業技術人才，今年邁入第二屆再添生力軍，由三校擴大到四校聯合舉行，包括中正大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學，及新代科技子公司聯達智能。

雙方在中正大學進行開幕式並共同簽署合作意向書，第二屆共有 51 位學生、16 位教授參加，未來期盼「產學大聯盟」能持續擴大，有更多南台灣大學一同參與，提供舞台給南部優秀的青年學子，透過產學合作達到技術交流、實作鏈結，促進 AI 智慧製造及工業 4.0 發展。

勤誠董事長陳美琪表示，智慧機器人產學研習營這個大家公認的「創舉」，在去年活動圓滿落幕後就立刻收到合作方詢問第二屆的規劃，也有許多學校主動洽詢合作機會，因為相較於一般產學合作主要在技術開發，勤誠新代盃研習營則著重學用合一的培育訓練。

首先，前三周密集上課為學生打底，培養學生 AI 智慧製造知識與應用基礎；其次，機器設備由新代科技及子公司聯達智能提供，並由業界工程師實際指導學生操作；最後，競賽由勤誠出題，後三周於實證場域由學生直面工廠產線問題並提出解方，以智慧製造專題式學習與創新，縮短高等教育產學落差，協助學生累積實作經驗、銜接職場戰力。

新代董事長蔡尤鏗進一步指出，企業需要的是跨領域整合及團隊合作的人才，這也是目前學生普遍缺乏的綜合能力，因此，勤誠新代盃研習營要求學生五至七人組隊參加，鼓勵跨年級、跨系所的團隊合作，唯每隊至少應有兩位工程背景學生參加，且每隊設有指導教授指導。

蔡尤鏗看好，這種開放式創新的規劃，引導學生進行跨領域合作共創，更能激發學生為了解決問題進行全方位的思考及合作，這也是跨域人才培育的核心。

延續跨域產學合作思維，今年勤誠以伺服器製造實際面臨的需求提出競賽情境主題，透過「Motherboard Tray 組裝自動化」及「底座鎖附及掃碼自動化」的應用情境，讓學生提出自動化與智慧化解決方案，解決勤誠嘉義廠製程需求，再結合自動化設備、視覺檢測系統及可視化看板進行實作，最後再以競賽的方式，驗證解決方案的產品技術、產業應用、成本效益與創新價值，競賽成果發表會將於 8 月 12 日於勤誠嘉義廠舉行，冠軍隊伍並將獲得新台幣十萬元優勝獎金。

進入 AI 時代，智慧製造與智慧工廠的應用越來越多元，勤誠與新代希望以智慧機器人產學研習營為起點，投入更多的資源在產學合作計畫上，透過業界出題、專案訓練、專題實作，降低學用落差，發掘優秀人才，進而譜出伯樂識千里馬的佳話。