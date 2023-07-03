對日新布局 信義房屋不動產株式會社由王茂桑接任社長

信義 (9940-TW) 企業集團旗下信義房屋不動產株式會社於 7 月公布新人事佈局，社長何偉宏完成在日發展與深耕的第一階段使命後轉任顧問，社長一職由原任副社長王茂桑接任。未來除了持續提供台灣客戶買賣日本房產的服務，也規劃擴大服務範疇推出租賃仲介服務。

信義房屋指出，信義房屋不動產株式會社於 2009 年 12 月在東京正式成立，何偉宏於 2013 年接任社長，至今正好滿 10 年，期間帶領團隊設立大阪支店擴大服務範圍，成立租賃管理公司提供一體化的完善服務，此外，也推出新品牌 SJ HOME，將服務對象延伸至日本在地民眾。

2020 年起新冠疫情影響全球，信義房屋不動產株式會社持續堅守崗位守護客戶在日本的房產，並協助台灣客戶可安心透過視訊完成看屋及簽約流程，更在 2022 年創下成立以來的最佳成績，逆境中仍展現成長韌性；而今年上半年累計成交已超過 300 戶，總銷金額超過 250 億日圓 (約新台幣 56.5 億元)，對於下半年的發展持續樂觀謹慎看待。

信義指出，新任社長王茂桑於 2006 年加入信義房屋集團，自第一線業務開始做起，兩年時間即通過評選擔任店主管，更在三十而立之年開始擔任區主管，帶領大台北地區十多家分店、超過百人的團隊，可說是新世代菁英代表，在台灣累積近 15 年的房仲經驗，於 2021 年 1 月調任至信義房屋不動產株式會社，前往日本展開新的挑戰里程。

王茂桑表示，在疫情期間來到日本反而更有收穫，看到同仁們即使因為疫情使得各項活動受限，但始終抱持「信義人」的理念，將客戶放在第一位，例如代替無法來日本的客戶巡視屋況、協助聯絡居家服務業者清理房屋、到現場以網路視訊為客戶介紹物件與周邊環境，從這些細節就可了解為何仍可在艱困環境中屢創佳績。

王茂桑說，自己很喜歡鐵人三項運動，而要完成競賽其實和企業經營相同，一定要具備「堅持信念」及「萬全準備」兩大要件，而信義房屋不動產株式會社一步一腳印踏實前進，以萬全準備面對每個挑戰，出發點都是為了提供客戶安心安全的交易流程、擁有美好的日本置產體驗。

信義指出，信義房屋不動產株式會社成立 13 年多以來，合作夥伴已達數十家，累積成交近 5,000 戶，總銷金額超過 3,200 億日圓 (約新台幣 704 億元)。王茂桑表示，未來除了持續提供台灣客戶買賣日本房產的服務，也規劃擴大服務範疇推出租賃仲介服務，此外，也將更進一步著重在地深耕，將信義集團社區服務精神延伸到日本，朝永續經營邁進。