永信建設去年交屋人帳遞延 全年獲利下滑2成 EPS 7.05元

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公布最新財報，2022 年全年營收及獲利都較 2021 年下滑，全年稅後純益 15.33 億元，年減 20.75%，每股純益 7.05 元。永信建設去年業績主要爲高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」等個案銷售入帳挹注。

永信建設指出，業績隨完工案量多寡而變化爲屬建設業特性，2022 年業績下滑仍屬合理。不過，永信今年還有 6 個建案推出，公司對於未來營運動能審慎樂觀。永信將在 6 月 6 日召開股東會。

永信建設 2022 年第四季營收爲 8.89 億元，毛利率 52.75%，季增 0.74 個百分點，年增 7.74 個百分點，稅後純益 3.11 億元，季減 51.25%，年減 62.8%，單季每股純益 1.43 元。

永信建設 2022 年全年營收 41.33 億元，毛利率 48.68%，年減 5.84 個百分點， 年稅後純益 15.33 億元，年減 20.75%，每股純益爲 7.05 元。

永信建設以先建後售模式銷售建案，原預計 2022 年下半年及 2023 年分別有 4 個與 6 個新建個案完工、銷售，預估總銷金額 250 億元，其中 2022 年下半年 4 個建案，包含高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」、楠梓「晴川」和「晴萃」，總銷分別為 28 億元、51 億元、20 億元和 21 億元，不過「晴萃」案可能因取得使用執照較晚，銷售時程延後，預計到 2023 年才會認列業績。

永信建設 2023 年 6 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約 130 億元，對未來營運動能審慎樂觀。