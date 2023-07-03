台股5月強漲近千點 勞動基金前5月收益數逼近3000億元

台股 5 月大漲近千點，勞動基金運用績效也水漲船高，根據勞動基金運用局今 (3) 日公布資料，勞動基金 5 月獲利 285 億元進帳，統計今 (2023) 年前 5 月勞動基金帳面收益 2929 億元，逼近 3000 億元，收益率約 5.36%。

其中攸關廣大勞工的勞退基金，新制勞退基金收益數 1860.7 億元、收益率 5.11%，舊制勞退基金收益數 551.6 億元、收益率 6.43%；新舊制勞退基金合計收益數 2412.3 億元、收益率 5.36%。

勞工保險基金收益數 495.2 億元、收益率 6.6%，就業保險基金收益數 13.6 億元、收益率 0.86%，勞職保基金收益數 2.1 億元、收益率 0.59%，積欠工資墊償基金收益數、收益率 3.83%。

在基金規模部分，新舊制勞退基金規模共 4 兆 7167 億元，整體勞動基金合計規模共 5 兆 7733 億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金多元分散布局國內外股票、債券及另類資產，以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健的投資收益。

以長期投資績效來看，整體勞動基金從 2013 年到今年 5 月近 10 年來平均報酬率 4.58%，國保基金近 10 年多平均報酬率也有 4.87%，長期投資績效穩健。

整體而言，歐美地區通貨膨脹仍處於高原期，且短期尚無明顯下降趨勢，為對抗高通貨膨脹，各國央行維持高利率政策，加上地緣政治風險、俄烏戰爭未停歇，都會影響經濟景氣復甦動能及金融市場前景。

勞動基金運用局強調，將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產以分散投資風險，提升基金長期投資效益。