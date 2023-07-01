Fed不排除連續升息、蔣尚義掌舵訊芯-KY、美光低谷已過 本周大事回顧

美國聯準會主席鮑爾本周出席論壇除重申鷹派立場外，也不排除連續升息；前台積大將蔣尚義本周新任訊芯 - KY 董事長，引發業界關注；記憶體大廠美光表示，營收低谷已過，供過於求情況正在改善，以下為本周大事回顧：

Fed 主席鮑爾重申鷹派立場 暗示 7、9 月繼續升息

美國聯準會主席鮑爾周三在歐洲央行年度論壇上重申對抗通膨的鷹派立場，暗示可能在 7 月和 9 月升息，以遏止持續的物價壓力並替就業市場降溫，並指出不排除連續升息的可能；並強調多數決策者的預測顯示，預估今年至少還會升息兩次。

蔣尚義出任訊芯 - KY 董事長 考慮投入先進封裝

鴻海 (2317-TW) 旗下訊芯 - KY(6451-TW) 週三股東會後召開董事會，會後決議由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前共同營運長蔣尚義出任董事長一職，總經理由前董座徐文一擔任；徐文一指出，蔣尚義加入後，對公司與集團都有很大幫助，並考慮投入先進封裝。

美光稱營收低谷已過 財測展望佳

記憶體大廠美光 (Micron) 周三盤後公布上季財報優於預期，並給出樂觀財測。公司表示，儘管中國當局的調查仍是重大阻力，但供過於求的情況正在改善，整個記憶體產業已經渡過營收低谷。

蘋果週五市值登上 3 兆美元 為美企首家

蘋果自 2018 年 8 月首登兆元俱樂部，從瀕破產到市值一兆美元，蘋果用 21 年寫下輝煌歷史。短短 2 年後，蘋果在 2020 年 8 月市值突破 2 兆美元，如今不到 3 年過去，蘋果週五再締造紀錄，市值突破 3 兆美元，成為首家市值突破 3 兆美元的美企。

鴻海、Lordstown 合作破局 鴻海將暫緩協商、保留法律權益

鴻海 (2317-TW) 與電動車夥伴 Lordstown Motors 合作關係破裂，Lordstown 向法院遞交破產申請文件外，並提告鴻海欺詐等。對此，鴻海周二傍晚回應，將暫緩與 Lordstown 後續的善意協商行動，並將對惡意攻擊言論保留法律權益。

元太加碼 SES 持股 沃爾瑪大單 Q4 起出貨

電子紙大廠元太 (8069-TW) 周四召開股東會，針對合作夥伴 SES Imagotag 遭放空機構狙擊，董事長李政昊表示，公司內部經了解後，相信 SES 經營團隊，且因看好電子標籤 (ESL) 未來成長性，也在其股價大跌時加碼、表達支持，並預計沃爾瑪 (Walmart) 電子標籤 (ESL) 訂單將在年底前開始出貨。

星宇航空最快明年上市 損平速度較預期快

星宇航空 (2646-TW) 週五召開股東常會，董事長張國煒表示，明年上市的機率最高，最慢一定會在三年內上市，今年會加大布局日本航線，因為「日本線飛一班賺一班」，應會有些小獲利，超乎原先預期速度。