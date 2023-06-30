福貞陝西廠今開業 年產6億支包材 成兩岸第七處生產基地

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 投資人民幣 3 億元 (新台幣 12.87 億元)，於西安經濟技術開發區建置兩條二片式鋁罐生產線廠，歷經三年籌備興建，今 (30) 日舉行開業儀式，第一期產線按進度規劃可於今年中秋節旺季前進行投產。

福貞 - KY 指出，陝西新廠產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐，客户遍及全球知名品牌，目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，陝西廠預估年產能可達 6 億支空罐，實現年產值 3 億元人民幣 (新台幣 12.87 億元)，並隨著集團戰略的實施，產業發展聚集效益，帶動區域人口與經濟的高速發展，福貞集團的 2023 年二片式鋁罐產能，將有望逐步顯現經濟規模效益。

福貞 - KY 主管表示，佈局西安經濟技術開發區建置陝西廠，係考量金屬包材因體積大、重量輕等特點，長途運輸較不具經濟效益，因此選擇貼近客戶的生產基地布局，不僅有效降低運輸成本，更有助提高對客户需求快速反應能力等效益，且新產能一旦投產，更已確定有高掌握度的訂單，於今年第三季投產將可啟動集團新營運動能，中長期將著眼深化華北、中西部區域的戰略布局。福貞 - KY 陝西廠投產將為西安市經開區經濟發展注入強勁動能，且將隨產業發展聚集效益，共同推進西北區域發展。

福貞 - KY 主管指出，中國大陸兩片式鋁罐市場因市場競爭激烈，產業整合速度加快，部分中小金屬包材業者在長期產能有限，以及環保政策趨嚴、原材料成本上漲等因素下逐步退出市場，是公司藉機擴張市場占有率的契機，特別是當地的區域性飲料品牌業者，因規模較小，導致原物料成本上漲造成巨大衝擊，在更大型金屬包材廠優先供貨全國性品牌，中小型廠又逐步出清下，福貞有機會爭取到新客戶，因此部署陝西廠除既有客戶的訂單基礎外，深化華北、中西部區域的戰略佈局是公司放眼未來市場的重點。

福貞在中國大陸及台灣金屬包裝容器行業居領導地位，目前擁有福建、山東、湖北、廣東、河南、陝西及新竹等七個生產基地，可生產 60 種罐型以上，年產能可達 18 億支以上三片式馬口鐵罐、35 億支以上二片式鋁罐及 12 億片罐蓋，並積極推動綠色工廠。

福貞 - KY 陝西廠更導入國際領先之蓄熱式焚化爐 (RTO) 廢棄處理設備，並持續建置太陽光電系統，每年節能量將達 640 噸標準煤、年減少二氧化碳排放量達 1,766 噸。