〈廣錠股東會〉切入AI伺服器不斷電系統應用 最快年底出貨

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 董事長廖良彬今 (30) 日表示，目前也將儲能技術延伸至 AI 伺服器的智能不斷電系統 (iUPS) 應用上，已經跟資料中心 EPC(工程總承包) 業者合作，預計年底開始出貨，將成營運新動能。

廖良彬指出，隨著 AI 應用增加，伺服器運算成為關鍵，加上 AI 伺服器電力需求增加，因此業者對電源備援也很看重，廣錠跟客戶合作開發 iUPS，規格都開出來了，也陸續取得認證。

據了解，廣錠 iUPS 初期將供應給亞洲的終端客戶，最快年底交貨，首批量即達百台，粗估可貢獻上億元營收。

廖良彬認為，公司現在手上比較多專案型訂單，導致營收認列得看專案進度，因此，現在的發展策略就是希望不要太過依賴專案，所以發展 iUPS 自有產品，營收就不會波動太大。

除了 AI 伺服器的不斷電系統應用外，廣錠也切入商用電動載具電池模組的組裝業務，持續利用既有技術能力擴大市場應用，打造新的營運動能。

而廣錠股東會今日也通過 20 億元私募案，廖良彬說明，主要是預備支應後續資金需求，不一定會全部一次募完，對象會以儲能領域的上游供應商，或是下游客戶為主，達到垂直合作的綜效，他也透露，目前確實有合作對象對此表達有興趣。