福貞-KY2月營收回升創同期次高 前2月營收衰退6%

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (8) 日公布 2023 年 2 月營收為 5.66 億元，較上月與去年同期分別成長 13.16% 與 24.73%，累計 2023 年前 2 月營收 10.67 億元，年減 6.15%，公司預期，隨著中國大陸終端消費市場已見有感復甦，第一季營收朝向正向發展。

福貞 - KY 主管指出，中國大陸清零政策退場，民生消費需求逐步擴張，根據中國國家稅務總局最新數據顯示，今年春節假期，中國全國消費相關行業銷售收入與去年相較成長 12.2%，比起疫情前的 2019 年春節假期也增長 12.4%，因庫存去化快速，中國大陸品牌客戶陸續啟動備貨，加上新竹廠保持纖體罐（Sleek can）台灣獨家供應商地位，出貨量仍有高成數增長，得共同推升 2 月合併營收達歷史同期次高，並呈現較去年同期與上月雙成長表現。

福貞 - KY 主管指出，春節消費數據顯示中國大陸解封後的消費力道穩健，且伴隨疫情感染人數達高峰後回落，衝擊將走向結束，飲品需求勢將帶動金屬包材需求顯現，目前市場可見以啤酒、涼茶、碳酸性與機能性飲料為需求大宗，帶動二片式鋁罐市場仍將保持增長；而中國三片式馬口鐵罐市場需求雖已平穩，然公司積極開發高毛利異型罐產品，且海外市場拓展有成，預期仍可維持優於市場的表現。

台灣市場部分，福貞新竹廠纖體罐（Sleek can）持續獨家供應，其中的 200ml 之 Mini 罐型，主要是以碳酸性、氣泡飲與茶類飲品為主，主要客戶為全球知名飲料大廠；另新開發的 202 罐蓋，用以封裝 250、330ml 的啤酒、碳酸性、氣泡飲與茶類飲品，也已獲台灣機能性飲料大廠等客戶採用。

福貞台灣新竹廠目前擁有兩條罐蓋產線，分別供應 206 與 202 罐蓋獨立生產作業，此將大幅提高生產效能，且 202 罐蓋為全球通用的產品，將有利於福貞開拓外銷市場的機會。

展望今年，中國大陸消費市場復甦力道明確，福貞已強化單一產線專注單一罐型生產模式，期藉由減少換線的生產耗損，使現有產線大幅增加產能；同時，福貞陝西廠二片式鋁罐新廠新產線亦將於第三季投產，帶動產能進一步擴增，將有助於整體經濟規模效益與毛利率的增長，以期公司營運穩健向上。