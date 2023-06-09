太景-KY流感新藥簽約金入帳營收倍增 將展開三期臨床收案

新藥研發公司太景 - KY(4157-TW) 受惠認列流感新藥 TG-1000 中國授權簽約金，推升 5 月營收 9129 萬元，月增 4776.4%、年增 10392.6%；前 5 月營收 9892 萬元，年增 770.8%，並預計今年展開 TG-1000 三期臨床試驗。

太景今年三月與中國健康元藥業集團，簽訂流感抗病毒新藥 TG-1000 的中國授權合約，其中簽約金人民幣 2000 萬元 (約新台幣 8600 萬元) 於 5 月入帳、認列營收。

除了簽約金外，新藥 TG-1000 未來完成三期臨床試驗、成人及小兒藥品上市後，太景可依序認列里程碑金，該新藥上市後，則可進一步有最高 11% 銷售權利金及其他收入等。

太景指出，TG-1000 在中國市場的開發，將由健康元藥業推進並承擔所有臨床開發費用，目前健康元正在籌備三期臨床試驗，預計收治 552 名流感患者，希望能在今年冬季開始收案。

另外，正積極洽談歐美、歐亞、日韓等其他市場的授權機會，並將參加美國波士頓舉辦的北美生技大會 US BIO，此會議中與多家潛在客戶洽商授權。

董事長暨執行長黃國龍表示，授權金及銷售權利金成為新藥研發公司穩健營運的兩大基礎，TG-1000 簽約金的挹注為公司提供更穩定的新藥開發資金；而抗生素太捷信的銷售也顯著成長，2022 年度口服膠囊的銷售年增長率達 40.5%，今年第一季的年成長率又增加至 47.9%。