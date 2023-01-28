Prime會員服務再縮水 生鮮訂單運費門檻拉高 未滿150美元均得付費

亞馬遜生鮮 (Amazon Fresh) 下個月底起將針對低於 150 美元的訂單收取送貨費，稱此舉才能將服務維持在低價位。

亞馬遜生鮮是亞馬遜 (AMZN-US) 的子公司，用戶可在其網站上購買農產品、肉類、海鮮、乳製品、雞蛋、家庭清潔和個人護理等類型的商品。

自 2 月 28 日起，Prime 會員想在亞馬遜生鮮購物後使用運送到府服務時將按訂單金額分級收費，不到 50 美元的訂單將產生 9.95 美元運費，50 美元至 100 美元區間的訂單則須支付 6.95 美元運費，而 100 美元至 150 美元的訂單運費為 3. 95 美元。雖然所有人均可在亞馬遜生鮮網站上購物，但僅有 Prime 會員可使用運送到府的服務。

先前亞馬遜保證，年費 139 美元的 Prime 會員可享受 35 美元以上的生鮮訂單免運服務。

亞馬遜生鮮發布的通知指出，調高 Prime 免運門檻有助於維持網購和實體店的低價，因為公司能更好的應對雜貨配送成本，並持續提供一致、快速且高品質的配送體驗。

在此之前，為因應銷售放緩和經濟前景惡化，亞馬遜執行長 Andy Jassy 已對公司支出展開廣泛審查。亞馬遜已計劃裁員 18000 人，企業人力凍結招聘，暫停或取消一些項目，例如人行道機器人和遠程醫療服務。

2021 年，亞馬遜也將 Prime 會員的全食超市訂單配送費調漲 10 美元，先前該服務不另外收費。