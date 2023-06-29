Lordstown收到那斯達克下市通知 A類普通股將於7/7停牌

美國電動卡車製造商 Lordstown Motors 周四（29 日）表示，已收到那斯達克的下市通知。幾天前該公司申請了破產保護。截稿前，Lordstown(RIDE-US) 盤前股價下跌 7.58%，每股暫報 1.95 美元。

根據一份文件，Lordstown 於 6 月 28 日收到那斯達克通知，通知其未能符合上市規則，並表示其 A 類普通股將於 2023 年 7 月 7 日停牌。

Lordstown 未能解決與台灣鴻海 (2317-TW) 承諾投資的爭議後，該公司已於周二聲請破產保護，並出售自家公司。Lordstown 指控鴻海存有詐欺行為，並違反了一系列承諾，沒能遵守向該公司投資 1.7 億美元的協議。

對此，鴻海日前回應表示，將暫緩與 Lordstown 後續的善意協商行動，並將對惡意攻擊言論保留法律權益。

鴻海聲明指出，Lordstown Motors 不斷試圖誤導大眾，並且不願依約履行雙方的投資協議條款一事，鴻海這段時間一直持正面態度與 LMC 進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。

鴻海表示，原希望能繼續與 Lordstown 進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。

鴻海強調，對於 Lordstown 的提告行為，以及對外聲明中的不實評論、惡意攻擊的言論，將保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。