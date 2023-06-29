鉅亨美股雷達：巴菲特再買約210萬股西方石油 美光CEO稱營收低谷已過

美股重要看點：

市場持續評估 Fed 政策前景。美將公布失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.749%。美股期貨週三 (28 日) 上漲，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.32%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。

Fed 主席鮑爾周三 (28 日) 表示政策制訂者預計將進一步實施限制措施，投資人開始評估利率前景。鮑爾在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上發表講話時還表示，他不排除在 Fed 連續政策會議上宣布升息的可能性。

鮑爾出席歐洲央行 (ECB) 舉辦的論壇時表示：「雖然政策是限制性的，但限制性可能還不夠，限制的時間也不夠長。」

鮑爾指出，大多數 Fed 官員預期今年至少升息兩次，他也暗示，不排除接下來連兩次會議升息，代表 7 月和 9 月可能連續升息。鮑爾將於周四在西班牙馬德里舉行的會議上與西班牙央行行長發表進一步講話。

曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家和印度央行總裁的拉姜 (Raghuram Rajan) 說：「放眼全世界，央行都在強調『我們有 (升息的) 決心』，但我認為，他們對迄今成效不彰的局面感到有些困惑。過去一年來，核心通膨是稍微下降了一些，但跌勢似乎趨緩，因此讓人擔憂。」

彭博分析師認為，Fed 聽起來已經快接近利率頂點，接下來可能開始談論終點利率維持在高點多久。

同樣在周四，每周初請失業金人數和待售房屋銷售數據也將公布。投資人也在期待周五 (30 日) 公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數等關鍵通膨數據。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q1 實質 GDP 季增年率終值 (%)，預估 1.4，前值 1.3

美國 Q1 消費者支出季增年率終值 (%)，前值 3.8

美國 Q1 核心 PCE 物價指數季增年率終值 (%)，前值 5

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 26.4

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 175.9

美國 5 月成屋簽約銷售指數月率 (%)，預估 - 0.3，前值 0

重要個股動態：

《彭博》周四 (29 日) 引用文件和知情人士的話報導，美國反壟斷監管機構計畫在未來幾周，針對亞馬遜 (AMZN-US) 的核心線上市場提起訴訟。

報導指出，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的主要指控預計是亞馬遜利用其權力獎勵那些使用其物流服務的線上商家，並懲罰那些不使用其物流服務的線上商家。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

申報文件顯示，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 再度增持西方石油 (OXY-US) 股票，最新持股比重已升至略高於 25%。

文件指出，6 月 26 日至 6 月 28 日期間，波克夏斥資約 1.221 億美元購買 214 萬股的西方石油，目前手中持股達 2.241 億股，比重 25.1%，按周三 (28 日) 收盤價計算，持股價值總計約 129 億美元。西方石油周三收漲近 0.6% 至每股 57.46 美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

記憶體大廠美光 (Micron) 周三 (28 日) 盤後公布上季財報優於預期，並給出樂觀財測。公司表示，儘管中國當局的調查仍是重大阻力，但供過於求的情況正在改善，整個記憶體產業已經渡過營收低谷，消息激勵盤後股價彈升。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於聲明表示：「長遠來看，美光的技術領先地位、產品組合和優異的營運，將繼續強化公司在不同成長市場的競爭地位 (包含人工智慧以及以記憶體為中心的運算技術)。」