〈焦點股〉中裕合併療法2個月後公布數據 攻上漲停鎖住

中裕 (4147-TW) 今 (29) 日公告，TMB-365 與 TMB-380 長效型合併用藥治療愛滋病臨床試驗，完成最後一個先鋒組受試者訪視，預計 2 個月後公布數據分析結果。

此消息激勵下，中裕今日股價開高攻上漲停，鎖在 108 元，突破月線，委買高掛近 9000 張。

公司預估，此臨床試驗需要約 2 個月，分析臨床樣品數據，完成後將對外正式發表相關的先鋒組臨床數據結果，同時進行後續核心組的臨床試驗，以及啟動實質授權、共同開發等議題的討論。

中裕執行的臨床試驗是以 TMB-365 與 TMB-380 作為長效型維持療法，評估對愛滋病患者的安全性、藥物動力學和抗病毒活性，其試驗設計共有兩階段。

其一是先鋒組受試者接受一劑 TMB-365 和 TMB-380 靜脈注射，且持續使用抗病毒藥物組合治療，試驗藥物劑量組包括 2400 mg、3200 mg、4800 mg，共三組。

另一是核心組的劑量將由先鋒組的安全性與藥物動力學數據決定，受試者將接受為期六個月的 TMB-365 和 TMB-380 靜脈注射治療，且將暫時停止使用抗病毒藥物組合治療，每組可能的給藥週期為每 8 週或每 12 週。