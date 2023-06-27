策略師：AI類股在未來幾年恐怕無利可圖

擁有 40 年市場經驗、Bianco Research 總裁兼總經策略師 Jim Bianco 表示，人工智慧 (AI) 股未來幾年恐怕無利可圖，因為投資人已經在今年的炒作中獲利。

Bianco 說道，AI 類股的情況是，它們對未來已經貼現，所以 AI 很可能就是我們認為的炒作。雖然你很可能繼續購買這些 AI 股，但從現在起的幾年內，恐怕賺不到錢，因為這些錢已經從 AI 的樂觀前景賺到了。

Bianco 以亞馬遜 (AMZN-US) 股票為例，表示在創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 提出了線上零售的願景後，該公司股價在 2000 年網路泡沫危機中大幅下跌，花了很多年才創出新高。

「這確實發生了，如果你買了這隻股票，你需要 12 年才賺到錢。」Bianco 說道。

繼 OpenAI 推出 ChatGPT 引發熱潮後，今年投資人對 AI 股票的熱情持續。資金湧入微軟 (MSFT-US)、亞馬遜和輝達 (NVDA-US) 等熱門科技股，推高了公司估值，並也增加了這些公司執行長的身價。

數據顯示，全球億萬富豪富豪榜成員的總財富在 2023 年增加 1500 億美元以上。

除了 AI 之外，Bianco 還對美國通膨發表了評論，他認為物價壓力目前正在觸底。隨著美聯準會 (Fed) 在過去一年中持續升息，通貨膨脹率已從 2022 年中期的高點回落。