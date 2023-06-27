〈浩鼎股東會〉乳癌新藥三期收案進度恢復正軌 有望縮短期中分析數據整理時間

浩鼎 (4174-TW) 今 (27) 日召開股東會，小股東關心乳癌新藥 OBI-822 全球三期臨床進展，副總蔡承恩回應，過去疫情影響收案進度，目前已增加中心，整體收案進度恢復正常，加上在新任執行長王慧君帶領下，預期期中分析數據整理時間有望縮短至 3 個月。

蔡承恩坦言，過去受到新冠疫情、烏俄戰爭影響，OBI-822 三期臨床試驗收案進度比較慢，不過隨著疫情趨緩，並在中南美地區增加收案中心，目前收案進度已經恢復正常且加速中。

OBI-822 三期臨床試驗的期中分析，視受試者復發的人數而定，只要復發人數達到標準，就可以啟動期中分析程序並交由第三方資料監測委員會來執行。

蔡承恩表示，過去整理數據時間需要 4-5 個月，而新任執行長王慧君有國際藥廠經驗，預期有望將時間縮短至 3 個月。

浩鼎過去因應疫情研發新冠疫苗，王慧君認為，現在疫情改善很多，且公司資源有限，仍會先聚焦 ADC 藥物的開發，未來新冠疫苗如果有其他公司有興趣，也可以進一步合作。

另外，董事長閻雲身兼泰福 - KY(6541-TW) 董座，外界猜測兩家公司是否有合併的可能性，對此，閻雲強調，兩家公司雖然有互補性，但有不同營運目標，不需要多做臆測。