鉅亨美股雷達：特斯拉再度漲價 IBM估自家約7800個職位5年內被AI取代

美股重要看點：

市場等待聯準會 (Fed) 最新利率決議。超微 (AMD-US)、福特 (F-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.534%。美股期貨週二 (2 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.18%，標普 500 期貨跌 0.16%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

聯準會 (Fed) 今日起一連 2 日進行利率會議。有「聯準會傳聲筒」的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周一預估 Fed 將在本次會議上升息 1 碼 (25 個基點)，從而將美國聯邦基金利率推至 16 年來新高，即達到 5%-5.25% 區間，與此同時還會開始討論是否暫停 40 年來最快升息的舉措。

在本周的 FOMC 會議之後，由於 Timiraos 預期 Fed 將暫停加息，因此 Fed 關心的數據重點也會發生逆轉。他認為在此之後，Fed 的官員們可能需要看到強於預期的成長、就業和通膨跡象才可能繼續升息。

當前，美國經濟已顯示出一些降溫跡象，包括消費者支出和製造業更加疲軟，但穩定的招聘和強勁的薪資成長可能會維持高通膨。

美國前財政部長薩默斯 (Larry Summers) 表示，隨著美國經濟逐步陷入停滯性通膨，美國有 70% 的機率在明年陷入經濟衰退，原因是 Fed 的緊縮政策勢必拖累經濟，導致衰退來臨。

薩默斯說道，4% 的薪資增幅，高於 Fed 設定的 2% 目標，顯示出市場的通膨預期心理可能已經根深蒂固，使得停滯性通膨風險逐步顯露。

美銀「賣方指標」(SSI) 顯示，4 月華爾街策略師建議的股票配置比僅為 52.7%，創 6 年來新低。 但該報告稱，這種普遍看跌情緒表明，未來 12 個月美股有望大幅上漲。

美銀策略師 Savita Subramanian 指出，從歷史數據來看，當 SSI 處於低點時，標準普爾 500 指數未來 12 個月有 94% 的機率出現正報酬，她預估今年底標普 500 指數有望達到 4,500 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月耐久財訂單月率修正值 (%)，前值 3.2

美國 3 月工廠訂單月率 (%)，預估 1.3，前值 - 0.7

美國 3 月 Jolts 職位空缺 (萬)，預估 968.3，前值 993.1

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 持續調整售價，調高中國、美國、日本、加拿大等國售價，把 Model 3、Model Y 在中國市場的售價調漲人民幣 2,000 元（289 美元），在美國市場的售價則調高 250 美元。

據《彭博》報導，特斯拉把 Model 3 在中國的售價上調至人民幣 23.19 萬元，此前為 22.99 萬元；Model 3 高性能版漲至 33.19 萬元，此前為 32.99 萬元；Model Y 漲至 26.39 萬元，此前為 26.19 萬元；Model Y 長續航版漲至 31.39 萬元，此前為 31.19 萬元；Model Y 高性能版漲至 36.39 萬元，此前為 36.19 萬元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

消息人士透露，由於交易放緩、經濟環境艱困，美投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) (MS-US) 計劃第二季裁員約 3000 人，為 6 個月來的第二輪裁員。

在此最新裁員舉措之前，摩根士丹利的投行部門所收費用下降，拖累營收總額下降近 2% 至 145 億美元。

MS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

面對來勢洶洶的人工智慧 (AI) 浪潮，IBM(IBM-US) 未來幾年將暫停招聘可能被 AI 取代的人力，預估約 7800 個職位將受影響。

Krishna 受訪時表示，包含人力資源在內的後台營運部門，將暫緩甚至停止招聘，這些不用直接面向客戶的員工數約有 2.6 萬人，其中有三成可能在未來五年內被 AI 或自動化技術所取代，相當於 7800 個職位。