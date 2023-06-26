母親節檔期助攻 零售、餐飲5月營業額續創新高

批發、餐飲及零售業冷熱不同調。在母親節促銷商機挹注下，推升 5 月零售業營業額 3763 億元、年增 16.6%，連續 21 個月正成長；餐飲業營業額 829 億元，年增 44.0%，連續 13 個月正成長。

有別於零售、餐飲營業額持續正成長，批發業 5 月營業額為 9457 億元，年減 12.9%，連續 7 個月負成長，主因全球終端需求動能續疲，通膨及升息壓力抑低採購力道，國際原物料價格走跌，產業鏈持續庫存調整，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 21.6%、16.0% 及 22.9%。

根據經濟部統計，5 月零售業營業額為 3763 億元，年增 16.6%，主因母親節檔期促銷活動挹注，加以上年同月受國內疫情升溫影響，比較基期較低，致百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業、家用器具及用品零售業、食品飲料及菸草零售業分別年增 56.5%、46.0%、57.7%、17.7% 及 7.9%。

另外，汽機車零售業因汽車交車率提升，以及業者推出新型車款，帶動營業額年增 37.2%；超級市場、量販店雖有節慶加持，惟因上年同月受疫情影響，民生及防疫用品需求提升，比較基期較高，致分別年減 9.2%、5.5%。統計今年前 5 月營業額共 1 兆 8540 億元，創歷年同期新高，年增 8.0%。

餐飲業部分，5 月營業額 829 億元，年增 44.0%，其中餐館業及飲料店業分別年增 45.9% 及 22.6%，主因受惠母親節聚餐商機，業者推出新品及應景優惠活動挹注，加以上年同月因疫情基期較低所致。

另外，外燴及團膳承包業受惠航班載運人次回升，以及上年同月部分學校因疫情停課，比較基期較低，年增 80.7%；統計前 5 月營業額為 4198 億元，創歷年同期新高，年增 24.5%。