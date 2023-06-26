〈大宇資股東會〉《女鬼橋》將登Switch平台 下款恐怖遊戲《咒》全AI美術開發

大宇資 (6111-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長凃俊光表示，旗下《大富翁 4 Fun》 將在 7 月登 Switch 平台，暢銷恐怖遊戲《女鬼橋》也將跟進，公司同步深化 AI 繪圖技術，下一款備受市場期待的《咒》便是首款全 AI 繪圖開發的遊戲。

大宇資《大富翁 4 Fun》Switch 版將同時推出繁體中文、英文、日文等語系，預計將在 7 月 6 日登上平台，市場看好業績可望進補。

凃俊光表示，旗下暢銷遊戲《女鬼橋》未來也將登上 Switch 平台。至於《大富翁 4 Fun》，該款遊戲占公司遊戲營收達 2 成，目前也在開發《大富翁 11》。

除了新遊戲研發以外，大宇資聚焦在開發效率優化並導入 AI 技術，凃俊光表示，目前旗下團隊是台灣最強，主要專注於遊戲美術，且都是自行開發的軟體，公司將過去 5000 多萬張的圖庫進行訓練，AI 機器人可畫出各背景、人物、風格，再由美術人員做精修。

凃俊光表示，去年下半年就開始在遊戲開發中使用 AI 繪圖，目前有 9 個專案都採用 AI 技術，總共團隊 150-160 個人，而下一款與電影合作的恐怖遊戲《咒》就是公司首款用全 AI 美術來開發的遊戲。