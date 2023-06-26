瓦格納傭兵集團短暫叛亂 中國學者怎麼看？

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團短暫叛亂，引發投資人關注俄國局勢，據《彭博》報導，如果俄國國力衰弱，對北京而言，不見得是好事，中國學者則認為，這起事件打擊俄軍士氣，並可能引發軍方高層人事異動。

中國外長秦剛周日（25 日）在北京會見俄國副外長 Andrey Rudenko，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。中國外交部並於當天晚間 10 時左右發布聲明，表示瓦格納叛變是俄國內政，作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。

據《彭博》報導，北京可能仍擔憂普丁權力被削弱的風險。對中共總書記習近平而言，普丁變弱可不是什麼好事，如果中國必須提供俄國更多經濟協助，更是如此。假如俄國真的需要中國協助，習近平可能仍會幫俄國，但他也會很吃力。

另據《第一財經》報導，蘭州大學政治與國際關係學院副教授韋進深說，瓦格納集團短暫叛亂，凸顯俄烏局勢中「多頭」軍事指揮體系弊端，即俄軍難以建立真正的統一指揮。

「目前在烏克蘭的俄軍力量，包括正規軍、瓦格納集團、車臣武裝和民兵組織等。雖然名義上這些軍事力量都對普丁負責，但俄羅斯國防部和總參謀部難以指揮瓦格納集團，相反二者之間矛盾重重，俄羅斯軍事上的扁平化垂直領導指揮體系並沒有建立起來，這對俄軍在烏克蘭的行動效率產生了重要沖擊。」他說道。

瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾公開與俄國軍方發生爭執，聲稱軍方沒為他的部隊提供裝備和補給，而他的人馬在烏克蘭戰爭中立下汗馬功勞。

韋進深認為，這起事件嚴重打擊俄軍士氣，「俄羅斯在烏克蘭採取的特別軍事行動，已經一年有餘，行動的目標遲遲未能實現。在此情況下，瓦格納集團與俄羅斯國防部之間矛盾的公開化，俄軍特別是瓦格納集團的士兵，毫無疑問將發生目標混亂，將對士氣造成嚴重的打擊。」

韋進深並強調，瓦格納叛亂可能引發俄國軍方高層人事變動，也可能促使莫斯科重新部署在烏克蘭戰場上的兵力，從而使戰局走向充滿不確定性。