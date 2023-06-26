「境內基金集中清算平台」6月底問市 14家業者先上線

為提升境內基金市場款項收付作業效率，由集保結算所打造的「境內基金集中清算平台」，將在 6 月底正式上線，目前包括群益投信、富蘭克林華美投信、第一銀行、華南銀行、群益金鼎證券及兆豐證券等 14 家業者率先使用。

金管會的「資本市場藍圖」策略之一「提升金融中介機構市場功能及競爭力」當中即包含推動投信事業參與「境內基金集中清算平台」。為此，集保結算所借鏡國外市場基金集中結算制度，從業務規劃、平台建置，到內部、外部之系統驗測，歷時約 3 年完成平台服務，以提升基金市場後台服務量能，降低市場業者作業成本。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前共有 14 家基金業者與集保完成簽約，合計的基金規模市占率已將近 5 成，另有 7 家銷售機構及 8 家保管銀行業者共同配合辦理測試，積極參與。

陳德鄉指出，「境內基金集中清算平台」服務上線是基金市場轉型升級的重要起點，集保結算所將持續提供基金市場服務並汲取相關回饋，持續精進平台服務，促進國內基金產業的競爭力。

集保結算所表示，投信業者只要在今 (2023) 年底前與集保結算所簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的認可。

除此，集保結算所還加碼，業者只要在今、明年免費使用清算平台的「早鳥優惠」，讓業者對參與平台服務的成本效益更加有感。