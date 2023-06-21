集保推舉林丙輝接董座 擘劃4大願景開創金融新局

集中保管結算所新科董事長林丙輝今 (21) 日正式上任，他表示，將持續推動「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，為台灣金融市場開創新局。

集中保管結算所今 (21) 日召開臨時董事會，推舉證期會董事長林丙輝擔任集保董事長，並隨即舉行董事長交接典禮。

林丙輝表示，未來將協助金管會推動「資本市場藍圖」等重大金融政策，並與金融業相關單位積極合作，持續以投資人為核心，強化與優化市場大後台服務機制，拓展更多的優質數位創新服務。

林丙輝表示，期盼與集保結算所全體工作團隊，持續推動「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，為台灣金融市場開創新局。

集中保管結算所表示，林丙輝為英國曼徹斯特大學商學院博士，曾任證券暨期貨市場發展基金會董事長、中興大學副校長暨財務金融學系特聘教授、台灣科技大學企管系主任、財金所所長、台灣財務工程學會理事長等職務，學經歷豐富。

事實上，林丙輝對於集保業務並不陌生，他在擔任證基會董事長期間，協助集保結算所大力推動「大專生金融就業公益專班」及多項深入校園宣導金融教育。

此外，因應高齡化社會趨勢，與集保結算所、基富通證券共同主辦「好好退休準備平台」，與集保結算所業務往來密切。