集保增設「數位暨資安部」 三策略強化資安數位戰力

集保結算所今 (13) 日正式成立「數位暨資安部」，以數位與資安為主軸，結合三大策略，推出多元創新數位服務及培養更多數位人才，服務參加人、投資人及主管機關。

集保結算所朱漢強指出，數位暨資安部將透過專責部門整合多元數據發展創新應用，並整合資安制度的設計與運作，布建數位金融基礎設施，以深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的發展願景。

朱漢強還說，數位暨資安部還有另一項重要任務，就是強化資安韌性，並持續配合金管會「金融資安行動方案 2.0」等重大政策下，積極推動資安治理、強化資安監理，且橫向辦理資安聯防，攜手其他周邊單位進行多層次防禦機制，以精實資安韌性，共同打造數位資安新未來。

朱漢強表示，公司成立至今 30 餘年，以每一個 10 年為一個世代，從一開始的「1.0 股票保管」、「2.0 帳簿劃撥」、「3.0 多元業務」發展歷程，到現階段的「4.0 數位與資安」階段。

而為擘畫數位發展藍圖，堅實資安能量，集保特別成立數位暨資安部，希望領航市場數位發展，打造資安聯防典範，實現「金融基建，數位共好」的企業價值。

而為因應數位暨資安專責部門，集保結算所也在去 (2022) 年就開始構思並啟動組織調整工程，並在期間進行 2 次徵才，跨界引進金融數位、資訊及資安專業人才，並以名人講堂、集保 e 學堂等多元方式，強化全體員工數位及資安教育訓練，全面建構數位文化及資安意識。

集保結算所目前提供包括 eSMART 數位帳簿劃撥平台、集保 e 手掌握 App、電子投票及視訊股東會等數位服務，並延伸資料價值協助主管機關辦理市場監理，以具體行動實現「打造金融服務樞紐，提高市場作業效率」、「發展普惠金融，提升金融服務可及性」及「協助金融市場監理，發揮金融科技功效」的發展策略。