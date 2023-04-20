集保結算所全新「股東e服務」6/30正式上線

集保結算所配合金管會推動證券市場邁向全球 2050 淨零排放的目標，建置「股務事務電子通知平台」(eNotice 平台)，提供上市櫃、興櫃公司或有股務代理之公開發行公司股利發放電子通知服務，將在 6 月 30 日正式上線。

集保結算所董事長朱漢強表示，配合本次 eNotice 平台服務上線，集保打造全新「股東 e 服務」平台，也是集保近期的重點項目，期盼能透過電子投票、視訊股東會議及新上線的股務事務電子通知等股務數位服務，提供投資人更便捷的數位體驗，除了降低發行人及股務單位的作業成本，展現積極的 ESG 作為。

集保結算所表示，因應新增的 eNotice 平台上線服務，將推出全新「股東 e 服務」平台，整合包含電子投票 (eVoting)、股東會視訊會議 (eMeeting)、股務事務電子通知 (eNotice) 等多功能服務，配合金融科技發展趨勢，擘畫新的發行人股東事務多元數位服務生態系。

迎接即將到來的股東會高峰期，集保結算所鼓勵各股東多多利用電子投票參與股東會，也可以對有採用視訊會議召開股東會的公司，登記以視訊方式參與股東會，充分落實「股東行動主義」。

eNotice 平台服務有賴於發行人的積極採用，具體踐履企業 ESG，另一方面更需要各股東共同參與，同意接收發行人的股利發放電子通知，在支持減碳淨零的目標下，股東股利通知改採電子化，資訊不漏接，一起攜手打造與地球共好的數位新未來。

根據統計資料，去 (2022) 年約有超過 1400 家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，全年共有 1500 多家次的公司辦理股利分派，並有超過 5800 萬份的紙本發放通知書印發寄送。

參考行政院環保署的 A4 紙碳足跡與環境品質文教基金會的增種樹數量等資訊，如果將每年 5800 萬份的紙本通知書都轉換為電子通知，換算每年約可減少 440 噸碳排放，相當 36600 棵樹一年的吸碳量，約為 6 座大安森林公園之樹木數量，一年節省的紙張長度連接約可繞行台灣 14.8 圈，相當於繞行地球 0.44 圈；紙張疊起來高度相當於 11.4 座台北 101 大樓。

朱漢強表示，集保結算所致力於不斷的提升企業社會責任，在實現經濟、環境和社會效益的平衡下，持續透過科技的力量，協助企業降低成本以及提高效率，並在數位浪潮下，滿足投資人的數位需求，相信透過「股東 e 服務」平台，集保結算所與發行公司及投資人攜手並肩，共同實踐地球永續的目標。

