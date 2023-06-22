紐時：繼電信商之後 美國也將目光鎖定中國雲端業者

根據紐約時報報導，身處在美中數位冷戰，除了電信服務以外，美國政府正逐漸把目光鎖定中國科技巨頭的雲端業務。

五位知情人士表示，過去 18 個月來，拜登政府和國會議員加緊腳步探索如何解決阿里巴巴、華為等中國科技巨頭雲端部門衍生的安全問題。

其中三位知情人士說，討論內容包含是否可對在美國營運的中國公司制定更嚴厲的規範，以及隨著這些中企持續朝向海外擴張，美國政府應該如何應對，拜登政府也和 Google、微軟及亞馬遜進行交流，以便了解中國競爭對手的營運模式。

繼中國電信業者之後，美國將矛頭指向中國雲端供應商的舉動，恐怕會進一步加劇美中緊張關係。

針對上述報導，白宮發言人拒絕置評，華為未發表評論，擁有雲端業務的阿里巴巴和騰訊沒有回應置評請求，Google、亞馬遜和微軟均拒絕置評。

Synergy Research Group 數據顯示，全球雲端運算市場規模相當龐大，去年公有雲總收入達到 5440 億美元。Synergy 首席分析師 John Dinsdale 表示，中國業者在矽谷以及維吉尼亞州設有資料中心，但他們在美國雲端市場的市占率很小。

不過，排除美國市場，中國雲端服務業者正在積極進軍亞洲和拉丁美洲。華為董事長去年表示，公司的雲端業務正在快速成長。該公司上月才在印尼舉辦雲端相關論壇，阿里巴巴去年也在墨西哥推銷雲端商品。

維吉尼亞州民主黨參議員 Mark Warner 表示，他擔憂的點是，即使美國監管當局可能禁止部分中國公司在美國提供電信服務，但這些公司還是可以繼續提供雲端運算等其他服務。

四位知情人士透露，美國商務部和國務院一直在思考如何應對中國雲端運算業者。其中兩人說，商務部已考慮制定更嚴厲規範，來管理這些公司，可在新的法律授權之下制定規則，限制可能威脅國家安全的技術。

兩位知情人士稱，國務院也開始制定戰略，向其他國家表達其對中國雲端業者的擔憂。其中一人表示，在和外國政府的對談中，國務院已經悄悄開啟這項話題。

因中國公司往往受惠於政府給出的大量補貼，專家擔心，中國雲端業者在服務價格方面，比美國業者還具優勢。