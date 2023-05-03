〈台股盤前要聞〉環球晶本季遇逆風、鴻海恐撤資Lordstown 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭表示，第二季 8 吋、12 吋產能鬆動，營運可能面臨挑戰，下半年需求可望復甦；鴻海遭合作夥伴、美國電動車新創 Lordstown Motors Corp.(LMC) 指控，撤資影響公司營運，鴻海則反駁 LMC 違反投資協議在先。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

環球晶徐秀蘭：Q2 營運面臨挑戰 下半年需求可望復甦

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (2) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，第二季 8 吋、12 吋產能鬆動，稼動率由滿載降至 9 成以上，營運可能面臨挑戰、將不如第一季，但預期下半年需求可望復甦。閱讀全文...

Lordstown 指控撤資 鴻海聲明反駁「違反投資協議在先」

鴻海 (2317-TW) 遭合作夥伴、美國電動車新創 Lordstown Motors Corp.(LMC) 指控，撤資影響公司營運，對此，鴻海昨 (2) 日發出聲明，強烈反對 LMC 的指控，更指出 LMC 股價長期低於 1 美元，明顯違反雙方投資協議。閱讀全文...

借貸平台 imB 涉非法吸金 25 億元 金管會示警四大風險

「不動產借貸媒合平台 imB」驚爆負責人涉捲款逃跑，涉嫌非法吸金 25 億元，對此，金管會昨 (2) 日表示，imB 的母公司臺灣金隆科技公司並非金管會會核發營業執照及監理的金融機構，但疑涉銀行法 29 條第 1 項、29 條之 1 規定「非銀行不得收受存款」，金管會提醒 P2P 借貸平台有四大風險，民眾從事借貸行為要有風險意識。閱讀全文...

環球晶擬取得兆遠全數股權 換股比例 0.02 比 1

兆遠 (4944-TW) 昨 (2) 日與環球晶 (6488-TW) 分別召開董事會宣布合併事項，決議通過企業併購法等相關規定進行股份轉換，兆遠每 1 股將換發環球晶圓新發行普通股 0.02 股。閱讀全文...

房市冷清 首季全台住宅建照、使照核發量創 3 年同期新低

根據內政部統計月報資料顯示，房地產市場景氣吹冷風，加上開發建築業取得資金越來越困難且成本大增，2023 年第一季全台核發建照數量寫下 3 年同期新低，且第一季完工數量並未明顯增加，第一季使照量反而創下 3 年以來同期最低。閱讀全文...

台泥擴大新能源布局 子公司 NHOA 擬發綠色 CB 籌資 2.5 億歐元

台泥 (1101-TW) 昨 (2) 日公告，擬參與轉投資儲存能公司 NHOA S.A. 的募資案，投資金額上看歐元 2.5 億元、約新台幣 85 億元，持續擴大儲能、電動車快充等布局。而在儲能及碳權題材持續發威下，台泥今日股價也續強，盤中一度大漲 4%，最高衝上 40.25 元，創近 10 個月新高。閱讀全文...