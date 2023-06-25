〈銀行搶美元〉衝外幣放款 公股銀續推美元優存年息喊到5%

看好外幣的存放利差，銀行續搶美元存款，包括華南銀行、第一銀行、土地銀行等公股銀行都有類似方案，存款年利率上看 5%，部分銀行還加碼提供換匯減碼優惠爭取民眾青睞。

華南銀行的「新美利美元優匯定存專案」提供長短天期優存方案可供選擇，包括 3 個月期、6 個月期及 1 年期等，其中 3 個月期 4.35%、6 個月期 4.6%，1 年期年利率更進一步拉高至 5%。

在起存門檻部分，個人戶最低門檻 1 萬美元、企業戶 2 萬美元起跳，承作金額則沒有天花板上限；此外，透過臨櫃換匯可享減碼 3.5 分，如果是以網銀或行動銀行換匯，也能享有減碼 3 分優惠。

華南銀行表示，「新美利美元優匯定存專案」，不論個人戶或企業戶，可選以新台幣結購美元、其他外幣存款換匯或從其他行庫匯入美元。此外，如以華南銀行新臺幣定存臨櫃辦理中途解約轉美元定存，還可享解約利息不打折的優惠。

第一銀行的數位 e 指外幣優利定存，同樣提供美元優存優惠，不限新舊資金，透過網路通路皆可辦理承作，在個人網銀部分，單筆存滿 3000 美元，1 個月期年利率 3.9%，3 個月期年利率 4.05%，6 個月期年利率 4.28%。

企業網銀部分，單筆需存滿 10 萬美元，1 個月期年利率 4.25%，3 個月期年利率 4.5%，6 個月期年利率 4.40%。

口袋不深的小資族則可考慮土地銀行的「美元數位活期存款優惠專案」，單筆起存金額只要 100 美元即可承作，在 5000 美元以內皆可享有年利率 3.58% 存款利率優惠。