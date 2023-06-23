〈Q3產業景氣前瞻〉指標廠說話了！汽車零組件業先蹲後跳 下半年營運轉強

全球最大汽車維修零件製造商東陽 (1319-TW) 最新指出， AM 市場需求好轉，而下半年在中國 OEM 業務將有 2 個專攻新能源車的新廠陸續量產，顯然帶頭看好後市；隨著北美 AM 逐漸回補庫存、中國商務部祭出百城聯動汽車節和千縣萬鎮新能源汽車消費季活動，汽車零組件業有望下半年比上半年好，先蹲後跳。

隨著疫後中國解封，並祭出激勵車市買氣的措施，東陽看好新能源車在中國市場的長期發展潛力，提前擴大在中國的 OEM 業務布局，專攻新能源車的新廠─上海廠房 5 月試量產，而安徽廠預計第四季量產。

東陽上海廠正常量產後預計第一年總產能可達 38 萬輛，而安徽廠則預計在 2025 年可達 100 萬輛規模。

智伸科則指出，中國百城聯動汽車節和千縣萬鎮新能源汽車消費季活動開跑，將有助於新車銷售活絡，現觀察到，主要汽車客戶的拉貨力道回升，看好汽車事業部業績有望逐季成長。

就中長期來看，隨著全球淨零溫室氣體排放的趨勢明確，智伸科提到，全球各品牌車廠和主要一階 (Tier1) 汽車零組件供應商大廠正積極朝節能減碳、新能源車等方向發展，有助 GDI 和傳動系統相關關鍵零組件出貨，並保持良好的訂單能見度。

智伸科強調，明顯感受到主要客戶對新能源車、電動車領域布局積極，將與客戶同步加大投入，開發更多技術升級的產品。

劍麟則表示，旗下汽車事業打入車用散熱領域，以目前整體在手訂單量能來看，未來營運穩健向上發展。

劍麟近年專注車用散熱解決方案，於去年底完成小量訂單產品出貨，第二季旗下中國廠散熱業務也完成客戶驗證，下半年營運升溫，目前劍麟專注在高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展、提升波蘭廠產能等。

法人看好，中國的千縣萬鎮消費季有利推動性價比高、實用性強的新能源車進入鄉村，對台廠 Tier2 車用零組件供應商有利。