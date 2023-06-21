經濟放緩+工業電力消費減 能源局下修未來5年用電需求年成長率至2.03%

經濟部於今 (21) 日公布「111 年度全國電力資源供需報告」，受經濟放緩、工業電力消費減少，預估今 (112) 年用電需求與去年相當，但長期預估整體用電需求年平均成長率約 2.03%，較去年預估值下修 0.27 個百分點。

經濟部表示，受俄烏戰爭影響，國際燃料價格波動造成全球通膨及調整升息，使得終端需求出現疲軟趨勢，111 年全年電力消費下降 1.3%，111 年第 4 季電力消費下降約 4.7%，其中工業部門電力消費更下降達 5.6%，顯示業者除進行產業供應鏈調整外，同時減少部分生產活動以降低庫存。

經濟部進一步指出，今年度進行用電需求評估時，考量經濟情勢及行政院主計總處 5 月公布第一季 GDP -2.87% 的初步統計數據，加上電力消費量統計至今年 4 月底，也較去年同期下降 3.37%，顯示國內部分產業生產活動仍持續去化庫存。

但在下半年新興科技發展可望帶動半導體及伺服器相關產業產能擴張，預估 112 年用電需求與去年相當，則長期預估上，112 年到 118 年整體用電需求年均成長率約為 2.03%。

經濟部表示，截至 111 年底太陽光電裝置容量達 972 萬瓩、離岸風電裝置容量達 74.5 萬瓩，其中現行太陽光電發電已可滿足日尖峰 6 小時需求，因此電力調度轉而著重於夜尖峰 3 小時內。

為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，其次便是燃氣機組，是綠電最好的搭檔。為此，政府規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電。

有關未來電力供給規劃，經濟部能源局說，考量機組建置時程延長，包括環評審查進度及建廠關鍵要徑進度規劃，以及地方政府與民眾的支持等皆有其不確定性影響，因此寬列 115 年後備用容量率。

另外，離岸風電及太陽光電建置進度受疫情影響，仍努力如期完工併網，以現階段規劃 114 年再生能源發電占比將達 15.5%，115 年 10 月起再生能源發電占比可達 20% 的目標。

