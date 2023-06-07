台積電憂台灣綠電不足 經長：未來離岸風電電力全賣給企業

晶圓龍頭台積電 (2330-TW) 擔憂台灣的綠電供應不足，恐影響企業綠電的使用。對此經濟部長王美花今 (7) 日受訪時強調，未來離岸風電所發出的綠電將全數賣給企業。

台積電董事長劉德音 6 日股東會上被問到關於缺電議題時回應，「政府說電是夠的，我們只能相信」，同時也直言，台灣綠電發展進度不夠快速，呼籲政府應重新檢視綠電發展政策。

王美花今天參加網路節目「Yahoo！TV 齊有此理」專訪時對於台積電對於綠電供應不足的議題，她坦言跟國際相比，台灣綠電發展確實比較慢，但也說在總統蔡英文 2016 年上任後，綠電發展「3 步當作 2 步走」。

王美花進一步指出，比起馬政府設定的 2030 年離岸風電達 3GW、太陽光電裝置容量 12GW，蔡政府不僅將目標時間提前至 2025 年，容量裝置也進一步擴大，其中離岸風電要擴大至 5.6GW、太陽光電則擴大至 20GW。

王美花表示，目前離岸風電、太陽光電還在發展初期階段，因此由政府以固定費率收購綠電，隨著台灣綠能發展越來越成熟，未來就不必由台電以躉購費率收購，強調日後離岸風電所發的電力將全部賣給企業。

王美花指出，目前有 9 成以上綠電賣給台電，而台積電收購的綠電占比僅 4%，而隨著綠能逐漸建置完工，包括日前完成的海能風場的大型案場，加上其他案場陸續動工，強調未來綠電供給量會逐漸提升。