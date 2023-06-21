歐美市場中低階產品銷售慢 巨大估庫存遞延到明年Q1回復正常

自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (21) 日召開股東會，通過每股配發股息 7.8 元，但巨大指出，由於捷安特歐洲及美國受到中低階產品銷售趨緩影響，預期庫存要到明年第一季才會回復正常，這與巨大執行長劉湧昌原預估最快在今年 9 月恢復正常又向後遞延約一季。

2022 年全年營收 920.44 億元，創新高，毛利率 22.62%，年減 1.53 個百分點，稅後純益 58.44 億元，年減 1.45%，每股純益 15.51 元。今天股東會通過每股配發股息 7.8 元，以收盤價 222 元計算，殖利率 3.51%。

關於全球市場，巨大董事長杜綉珍表示，由於總體經濟因素與歐美市場進行庫存調整，2023 年對自行車產業而言是挑戰的一年。在 e-mobility、環保、運動三大趨勢下，巨大仍看好中長期自行車產業發展。

有關中國大陸內銷市場，巨大執行長劉湧昌今天樂觀表示，疫情之後，中國戶外運動蔚為流行，自行車運動人口顯著成長，帶動中高階車款強勁需求。

巨大 2023 年第一季營收 201.2 億元，毛利率 21.89%，季增 1.35 個百分點，年減 1.02 個百分點，稅後純益 8.36 億元，季增 2.92 倍，較去年同期減少 54.1%，每股純益 2.13 元，2023 年 1-5 月營收 348.86 億元，較去年同期減少 3.45%。