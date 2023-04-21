台積電首創國內再生能源聯合採購模式 與誠新電力簽200億度合約

響應世界地球日，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(21)日宣佈與誠新電力(誠新綠能子公司)，簽訂總量 200 億度再生能源聯合採購合約，此長期再生能源合約為期 20 年、每年 10 億度，將由台積電認購其中每年 5 億度，另外 5 億度則邀請供應商共同認購，首創國內再生能源聯合採購的 ESG 創新模式。

台積電媒合有再生能源購置意向之供應商與子公司，由誠新電力協助盤點其用電需求，擘劃最佳再生能源採用藍圖。台積電供應商與子公司 3 月起已陸續簽訂採購備忘錄，預計將有十餘家企業共襄盛舉。

台積電指出，此次簽訂的長期再生能源合約，總簽訂量共 200 億度，約當 25 萬戶家庭一年用電量，台積電認購其中每年 5 億度，另外 5 億度邀請供應商共同認購，預計每年將共同削減約 50 萬公噸二氧化碳排放量。

台積電本次所簽訂的再生能源聯合採購合約，提升再生能源開發商商業媒合機會，促進推動國內再生能源產業發展，由誠新電力以母公司誠新綠能旗下太陽能電廠為供電來源，提供台積電及參與採購之供應商及子公司，自再生能源採用規劃至電力轉供服務。

繼 2020 年成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織 (RE100) 的半導體企業，台積電首創國內再生能源聯合採購的 ESG 創新模式，打造再生能源與產業用電的媒合平台，透過聯合採購模式，提供參與的供應商用電評估與規劃服務，並以為期 20 年的長期採購量為承諾，爭取穩定的聯合採購價格，降低供應商與子公司採用再生能源門檻。

