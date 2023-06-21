〈台股盤前要聞〉鴻海合資設車用晶片廠、亞力奪大單在手訂單破百億 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海宣布與 Stellantis 合資，成立車用半導體的設計與銷售服務公司 SiliconAuto，雙方持股各半；受惠台電強韌電網計畫需求強勁，機電廠亞力取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，今年營收、獲利可望年增 2 成。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

鴻海攜手 Stellantis 合資成立車用晶片公司 SiliconAuto

鴻海 (2317-TW) 昨 (20) 日宣布與 Stellantis 合資，成立車用半導體的設計與銷售服務公司 SiliconAuto，預計自 2026 年起營運，而鴻海跟 Stellantis 各持有 SiliconAuto 50% 股權。閱讀全文...

亞力奪台電大單 在手訂單衝破百億元 營收催油門

受惠台電強韌電網計畫需求強勁，機電廠亞力 (1514-TW) 近期報捷，取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，加上半導體廠不斷電設備持續出貨，下半年單季營收將寫新猷，法人估今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。閱讀全文...

台灣上半年外銷訂單金額估衰退 2 成 下半年靠 AI 拚轉正

經濟部昨 (20) 日公布台灣 5 月外銷訂單，訂單金額 456.8 億美元，較去年同期減少 17.6%，連續 9 個月負成長，儘管減幅較預估值收斂，但預期今 (2023) 年上半年外銷訂單仍較去年同期衰退約 2 成，研判下半年有機會在 AI 趨勢加持下，帶動訂單金額轉正。閱讀全文...

環球晶徐秀蘭：Q4 營運回穩全年續揚 今年 SiC 產能逾倍增

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (20) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，第二季營收不會與第一季差太多，第三季則將持穩或略減，預期第四季可望回穩，明年營運將比今年「有盼頭」。閱讀全文...

徐秀蘭也說，化合物半導體與 FZ 晶圓需求非常強勁，產能供不應求，今年 SiC(碳化矽) 產能將不只翻倍成長。閱讀全文...

AI 領軍多頭反攻 5 月券商獲利近 60 億元、月增逾 6 成

AI 族群領軍多頭反攻，台股 5 月大漲近千點突破萬六關卡，挹注券商獲利成長。根據證交所統計，全體券商 5 月稅後純益 59.28 億元，較 4 月增加 67.79%；累計前 5 月稅後純益 255.80 億元、年增 65.44%。閱讀全文...

台亞總座：感測急單湧入下半年加溫 營收回到 2021 年同期水準

台亞 (2340-TW) 昨 (20) 日召開股東會，展望後市，總經理衣冠君表示，近期感測急單湧入，市場需求逐步加溫，預計下半年將優於上半年，下半年營收可望回到 2021 年同期水準，這意味著今年台亞營收可望達到 50 億元水準，較去年成長 1 成。閱讀全文...

華新科車用布局報捷 客戶憂重演缺貨簽 5 年長約

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (20) 日召開股東會，總經理顧立荊表示，目前車用需求暢旺，除了陸續取得車廠認證外，更有 Tier 1 客戶擔心未來缺貨，跟公司簽下 5 年供貨長約 (LTA)。閱讀全文...

超眾董座：市場不樂觀情況存在 下半年營運仍有信心

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 昨 (20) 日舉行股東會，展望下半年，董事長永井淳一會後表示，雖然整體市場不樂觀情況仍存在，但會持續進化產品來扭轉情況，對下半年營運還是有信心。閱讀全文...

德國模組銷售旺 中美晶擬再擴產

中美晶 (5483-TW) 暨環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (20) 日表示，德國太陽能模組廠 ALEO 今年上半年已擴產完畢，但因目前產能全數滿載，預計下半年將再進行第二次擴產，滿足客戶需求。閱讀全文...

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