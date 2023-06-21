研調：電視面板價格續揚 筆電面板7月可望迎漲勢

研調機構集邦 (TrendForce) 預估，6 月電視面板價格續漲外，顯示器面板模組報價，在台廠連續兩個月發動漲價下，韓廠與中國面板廠也開始釋放調漲價格的想法，部分的筆電面板需求持續好轉，也不排除自 7 月起，將開始出現微幅上漲的趨勢。

TrendForce 研究副總范博毓表示，電視面板價格在面板廠持續控制稼動率，維持供需平衡下，仍持續上漲態勢。618 促銷狀況雖然銷量表現差強人意，但是銷售額上有明顯增長，反映單價較高的大尺寸產品需求不差。

品牌客戶也沒有因此而調整採購需求，整體採購需求在準備進下入下半年備貨旺季下，仍有望維持持續增長的態勢，因此可支撐面板價格持續上漲。目前預計 6 月份 32"漲 2 塊，43" 漲 3 塊，50"漲 7 塊，55" 漲 8 塊，65"與 75" 預計調漲 10 塊。

顯示器面板價格在台廠連續兩個月發動漲價下，6 月份起，韓廠與中國面板廠也開始釋放調漲價格的想法。不過近期商務市場需求依然疲弱，以商務為主的品牌客戶持續下修出貨預測，因此對漲價的想法偏向保守，買賣雙方仍處於拉鋸狀態。

目前預期本月份 Open Cell 面板仍可延續過去兩個月的漲勢，約可調漲 0.2~0.5 塊。至於面板模組報價上，21.5"與 23.8" 有機會維幅調漲 0.1 塊，27" 則預期維持持平態勢。

筆電面板需求目前呈現逐月好轉的趨勢，面板價格在維持數個月的持平態勢後，面板廠對於想要調漲價格的想法逐漸轉趨強烈。不過，品牌客戶依然不過度樂觀預期下半年需求，對於拉貨的節奏仍有所克制下，因此目前對於價格上漲的想法依然偏向較保守與抵抗的態度。

目前預期 6 月份的面板價格依然維持持平態勢，不過隨著需求持續增加，不排除 7 月份起，部分品項的筆電面板價格將開始出現微幅上漲的趨勢。