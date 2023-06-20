〈外銷訂單〉台灣上半年訂單金額估衰退2成 下半年靠AI拚轉正

經濟部今 (20) 日公布台灣 5 月外銷訂單，訂單金額 456.8 億美元，較去年同期減少 17.6%，連續 9 個月負成長，儘管減幅較預估值收斂，但預期今 (2023) 年上半年外銷訂單仍較去年同期衰退約 2 成，研判下半年有機會在 AI 趨勢加持下，帶動訂單金額轉正。

經濟部統計處預估，台灣上半年外銷訂單金額約 2709 億美元到 2729 億美元，年減幅約落在 19.6% 到 20.2% 區間，上半年外銷訂單翻身轉正機率不大，但隨著庫存逐漸去化，加上 AI 科技及消費性電子新品助陣，研判下半年外銷訂單有望逐漸轉正。

根據經濟部統計，台灣前 5 月接單金額 2243.9 億美元，較去年同期減少 2 成，減幅為 2010 年以來同期最大減幅。

經濟部表示，主要接單貨品包括資訊通信產品、電子產品、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠、化學製品等 5 月接單金額仍持續衰退，但在高效能運算需求加持以及面板持續去化庫存，推升備貨需求，接單金額雖仍有 17.6% 的減幅，但已比上月預估值收斂。

經濟部統計處處長黃于玲指出，光學器材接單金額 16.5 億美元，較 4 月增 13.2%，主要是品牌電視備貨需求挹注，帶動大尺寸電視面板需求回溫，加上價格上漲所致，但和去年同期相比仍減少 8.8%，為連續 16 個月負成長。

塑橡膠製品接單金額 15.9 億美元，較 4 月增 2.4%，但比去年同期減 33.7%，為連續 16 個月負成長，主因是終端消費需求偏弱，產業鏈庫存去化速度緩慢。

機械產品單月接單金額 16.6 億美元，較 4 月增 1.4%，但比去年同期減少 20.1%，主因全球經濟成長放緩終端需求不振，導致業者投資意願降低且對機械設備需 求減少所致。

另外，5 月外銷訂單海外生產比 48.3%，較去年同期上升 1.6 個百分點，主因去年同期部分廠商在中國大陸產能仍受封控措施影響，使得基期偏低所致。

黃于玲表示，在高效能運算及面板需求挹注下，可望推升電子貨類及光學器材訂單金額，使得 5 月訂單金額的衰退幅度放緩，預期下半年在消費性電子新品帶動下，搭配 AI 商機，有望帶動台灣外銷訂單逐季轉正。

根據經濟部預估，6 月外銷訂單金額約 465 到 485 億美元、年減幅約 17.6% 到 21.0%；第 2 季訂單金額約 1347 到 1367 億美元、季減幅約 17.7% 到 190.0%。



