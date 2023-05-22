〈外銷訂單〉5月外銷訂單年減估逾2成 經部估上半年訂單負成長

經濟部統計處今 (22) 日公布 4 月外銷訂單統計，4 月訂單金額 424.9 億美元，較去年減少 18.1%，連續 8 個月負成長，經濟部預估，5 月外銷訂單年減幅逾 2 成，今 (2023) 年上半年外銷訂單年增率恐將呈現負成長。

根據經濟部統計，4 月外銷訂單 424.9 億美元、年減 18.1%；累計前 4 月外銷訂單 1787.1 億美元、年減 20.6%，不僅終止連續兩年同期正成長，減幅也是 2010 年以來同期減幅最大。

在主要接單貨類部分，包括資通訊、電子、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品訂單均比去年同期衰退，其中塑橡膠、化學品年減逾 3 成；電子產品、基本金屬、機械等也有 2 成以上減幅。

統計處處長黃于玲表示，塑橡膠訂單金額 15.5 億美元，較去年同期減 36.6%，主因是終端需求續疲，產業鏈庫存去化速度緩慢，加上海外同業產能競爭，導致產品價格低於去年同期。

化學品接單金額 14.3 億美元，較去年同期減少 35.1%，主因終端需求不振，下游客戶持續去化庫存，加上海外同業產能開出，加上國際油價下跌 (OPEC 4 月油價年減 20.4%)，致產品價格低於上年同月所致。

電子產品接單金額 139.3 億美元，較去年同期減少 21.9%，主因是終端產品需求仍然低迷，供應鏈庫存持續調整，導致晶圓代工、記憶體、晶片通路、印刷電路板、封測及被動元件等接單減少。

另外，光學器材訂單金額 14.6 億美元，較去年同期減少 19.0%，主因終端產品需求疲軟，筆電、顯示器等面板及光學鏡頭接單減少，加上面板價格低於上年同期所致。

黃于玲表示，4 月外銷訂單連續 8 個月負成長，主要與全球經濟受通膨及升息影響，終端需求續疲、客戶持續調整庫存，加上國際原物料價格低於去年同期所致。

黃于玲進一步指出，預估 5 月外銷訂單金額約 405 到 425 億美元、年減幅約落在 23.3% 到 26.9% 左右。至於上半年是否呈現衰退態勢？她則引述主計總處預估數據說，上半年出口負成長，而且從廠商法說訊息來看，在大環境欠佳的情況下，研判上半年訂單的年增率負成長機率較大。

