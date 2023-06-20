〈外銷訂單〉需求還沒回溫！台灣5月訂單年減17.6%連9黑

經濟部今 (20) 日公布台灣 5 月外銷訂單，受需求不振影響，5 月外銷訂單 456.8 億美元，較去年同期減少 17.6%，連續 9 個月負成長；累計前 5 月外銷訂單約 2243.9 億美元，較去年同期減少 20%。

進一步看主要貨品接單狀況，包括資通信產品、電子、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠及化學品仍持續衰退。

資訊通信產品接單金額 126.2 億美元，較去年同期減 9.5%，為連續 4 個月負成長，主要是終端市場需求疲弱，導致手機、筆電、伺服器及顯示卡等接單減少； 以接自歐洲減 20.4 億美元較多，但東協則增 12.9 億美元。

電子產品單月接單金額 154.7 億美元，較去年同期減少 16.6%，主要是終端產品需求 不振，致記憶體、晶片通路、印刷電路板、晶圓代工、封測等接單減 少；以接自中國大陸及香港減 12.9 億美元、歐洲減 11.6 億美元較多。

經濟部統計處處長黃于玲說，5 月外銷訂單 456.8 億美元，較 4 月增 7.5%，主因高效能運算需求加持，帶動晶圓代工接單較上月增溫，加上面板庫存逐漸去化，備貨需求增 加，但與上年同月比較則年減 17.6%，主因受通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於去年同期所致。



